Buca'da kontrollü hizmet dönemi başladı
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Buca'da kontrollü hizmet dönemi başladı

Halk sağlığını korumak için pandemi süreci boyunca denetimlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi zabıta ekipleri, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında yeniden kepenk açan restoran ve kafelerde oturma düzeni ve hijyen denetimi yaptı.

Buca'da kontrollü hizmet dönemi başladı
02.06.2020 09:34 | Son Güncelleme: 02.06.2020 09:37

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaklaşık 3 aydır müşteri kabul edemeyen lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi çok sayıda işletme, İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yeniden kontrollü olarak hizmete açıldı.Normalleşme sürecinin ilk gününde Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, esnafı ziyaret etti.

ALINACAK TEDBİRLER TEK TEK ANLATILDI

Esnafa geride kalan zorlu sürecin ardından sağlıklı ve bol kazançlı bir dönem dileyen zabıta ekipleri,açılış hazırlığı yapan işletme sahiplerine uygulanması gereken kriterler hakkında bilgi verdi. Salgının yayılmasına engel olmak için sosyal mesafe başta olmak üzere hijyen kurallarına dikkat edilmesi konusunda uyarılar yaptı.

METRELİ SOSYAL MESAFE KONTROLÜ

Hizmet vermeye başlayan işletmelerde; sensörlü kapı, ateş ölçümü, masa konumu, oturma düzeni,dezenfektan ve maske kullanımı, mutfak- personel hijyeni, tek kullanımlık ürünler gibi önlem başlıklarını tek tek kontrol eden zabıta ekipleri, Buca'nın esnafına tam not verdi. Ekipler,koronavirüs tehlikesi geçip, hayat tamamen normale dönene kadar, kent genelinde kontrollerini sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: Bültenler

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