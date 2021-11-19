Buca'da kitap toplama kampanyası

İZMİR (Bültenler) - Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü bünyesinde toplanacak kitaplar, İzmir'in dört bir yanındaki ihtiyacı olan kütüphanelere gönderilecek.

Özellikle kırsal kesimdeki çocuklara kitaplık kurmak amacıyla Buca Belediyesi tarafından kitap toplama kampanyası başlatıldı. Koronavirüs döneminde gelen talepler üzerine birçok köy okulu ile cezaevlerine kitap gönderen Belediye, okunmuş kitapları ihtiyacı olan kütüphanelere kazandıracak. Kampanya kapsamında, roman, hikâye, bilim-sanat dergilerinin yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrenciler için KPSS, TYT, AYT ve LGS sınava hazırlık kitapları da toplanacak.

Kitap bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar,Buca Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'ne elden teslim yapabilecek. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin ise (0232) 439 10 10-2410 numaralı telefonu arayabileceği ifade edildi.

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