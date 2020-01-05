Buca'da kadın dayanışması büyüyor

05.01.2020 10:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:29

Buca Belediyesi Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezi, kentteki kadın dayanışmasını büyüttü. Merkezin uzman sosyolog ve psikologları, artık Buca Belediyesinin semt merkezlerinde de hizmet vermeye başladı. Çalışma hakkında konuşan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca'mızda büyüyen kadın dayanışması sayesinde büyük bir toplumsal fayda sağlıyoruz" dedi.



Kadına yönelik şiddetin önlenmesinin her şeyden önce bilinçli bir toplumdan geçtiğine inanarak çalışmalarını yürüten Buca Belediyesi, yeni yılda yine örnek bir projeye imza attı. Aile danışmanlığı, kadın danışma/psikolojik danışmanlık, hukuksal danışmanlık ve sosyolojik farkındalık çalışmaları yapan Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezinin uzmanları artık semt evlerindeki kadınlarla da çalışma yürütüyor. Uzmanlar, salı günleri Çamlıkule Semt Evi, Çarşamba günleri Evka-1 Semt Evi, perşembe günleri ise Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezindeki kadınlara danışmanlık ve eğitim seminerleri veriyor.



Dopdolu eğitim seminerleri



Eğitim seminerlerinde şiddet ve türleri, toplumsal cinsiyet, kadın sağlığı, kadın hakları, öfke kontrolü, kişisel güç, çocuk istismarını önleyici tedbirler, dijital dünyada çocuk büyütmek, boşanma ve etkileri, yas dönemi ve etkileri gibi konular yer alıyor.



Bucalı kadınlar yalnız değil



Buca'da kadınların yalnız olmadığını vurgulayan Başkan Erhan Kılıç, "Kadınlarımıza psikolojik ve hukuki olarak da destek veriyoruz. Buca'mızda büyüyen kadın dayanışması sayesinde yalnızca kadınlarımızın değil, çocuklarımızın, ailelerimizin de hayatına dokunuyor, böylece büyük bir toplumsal fayda sağlıyoruz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA