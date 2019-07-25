Buca'da kaçak yapılar yıkıldı

İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alana kaçak olarak yapıldığı belirlenen 50 yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada uydu görüntüleri aracılığıyla ormanlık alanda yapıldığı tespit edilen kaçak yapılarla ilgili yasal sürecin tamamlanmasının ardından yıkım çalışması yürütüldüğü belirtildi.

Kırıklar, Kaynaklar, Belenbaşı, Karacaağaç ve Doğancılar bölgesindeki 50 yapı, Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Buca İlçe Jandarma Komutanlığı ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yıkıldı.

Binaların yapımı için yaklaşık 40 dönümlük ormanlık alanın tahrip edildiği belirlendi.

Yıkım atıklarının temizlenmesinin ardından bu bölgede İzmir Orman Bölge Müdürlüğü tarafından ağaçlandırma çalışması başlatılacağı bildirildi.

Kaynak: AA