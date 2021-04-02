Buca'da kaçak moloza geçit verilmedi
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Buca'da kaçak moloza geçit verilmedi

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Buca'da kaçak moloza geçit verilmedi

Buca Belediyesi, İzmir depremi sonrası yıkımı gerçekleştirilmeye devam eden binalardan çıkan molozları Kaynaklar bölgesindeki ormanlık alana kaçak olarak dökmeye çalışan kamyonlara geçit vermedi.

Buca Belediyesi, İzmir depremi sonrası yıkımı gerçekleştirilmeye devam eden binalardan çıkan molozları Kaynaklar bölgesindeki ormanlık alana kaçak olarak dökmeye çalışan kamyonlara geçit vermedi. Belediyeye bağlı ekipler, Jandarma eşliğinde araçları durdurarak moloz döküm alanlarına yönlendirirken, moloz dökümü yaptığı tespit edilen araçlar hakkında ise cezai işlem uygulandı.

Yeşil bir kent için mücadelesini her alanda sürdüren Buca Belediyesi, kırsal mahallelerde yaşanan kaçak moloz dökümlerine karşı önlem aldı. Vatandaşlardan gelen, "İzmir Depremi sonrası riskli yapı olarak değerlendirilen ve özel firmalar tarafından kontrollü yıkımları gerçekleştirilen binalara ait molozların Kaynaklar bölgesine kaçak olarak döküldüğü" ihbarını değerlendiren Yapı kontrol Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, çalışmalarına hız verdi.

Kaçak döküme cezai işlem

Yıkılan binalardan çıkan inşaat ve hafriyat atıklarının bertarafı için belirlenen düşük ücretleri ödememek için kaçak döküme başvuran kamyonların ihbarını alan ekipler, Jandarma ekipleriyle koordineli olarak Kaynaklar ve Kırıklar Mahallesi girişinde önlem aldı. Alana gelen yaklaşık 20'ye yakın kamyon, teker teker durdurularak moloz döküm alanlarına yönlendirildi.

Kaçak moloz dökmesi engellenen kamyonların yanı sıra bölgede kaçak moloz dökümü yaptığı tespit edilen iki kamyon ve sürücüsü hakkında da cezai işlem uygulandı. - İZMİR

Buca'da kaçak moloza geçit verilmedi
Buca'da kaçak moloza geçit verilmedi
Buca'da kaçak moloza geçit verilmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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