Buca'da kaçak moloz dökümüne suçüstü

İZMİR'in Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, Kaynaklar Söğütlü mevkii girişinde kamyonla boş tarlaya kaçak moloz döken kişilere suçüstü yaptı. Başkanın talimatıyla olay yerine gelen görevliler, sürücülere toplam 20 bin lira para cezası kesti.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, ilçenin kırsal mahallelerini ziyaret dönüşü Kaynaklar Söğütlü mevkii girişinde iki kamyonun boş tarlaya moloz döktüğünü görerek aracının yönünü değiştirip suçüstü yaptı. Yasa dışı moloz dökerek doğaya zarar vermeye çalışan kişilere işlem başlatılması için ilçe Jandarma ve Buca Belediyesi Zabıta ekipleri olay yerine çağrıldı. Kamyon başına 10'ar bin liradan toplam 20 bin lira para cezası kesildi. Dökülen molozlar ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Daire Başkanlığı ekiplerince olay yerinden kaldırıldı.

'YAPTIRIMLARIN ARTMASI GEREKİYOR'

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca'nın yeşili bizim özel hassasiyetimiz. Kaynaklar, Kırıklar bölgesi başta olmak üzere kaçak yapılaşmadan moloz dökümüne kadar her olayın yakın takipçisiyiz. Bu konuda yasal yaptırımların da artması gerekiyor. Kimsenin çıkarları uğruna çocuklarımızın geleceğini, İzmir'in akciğerlerini yok etmeye hakkı yok" dedi.

'BU SUÇA ORTAK OLMAYIN'

Bu alanda hizmet veren tüm şoförleri ve firmaları uyaran Kılıç şöyle dedi: "Büyükşehir'in moloz dökümü için belirlediği Bornova Gökdere, Güzelbahçe Yelki ve Buca Kırıklar'daki hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıkları depolama tesisleri var. Kimse bu suça ortak olmasın. Duyarlı vatandaşlarımız orman alanı, dere yatağı, yol kenarı gibi boş alanlara gelişigüzel döküm yapanları görürse araç bilgilerini alarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 293 19 99 numaralı Alo Atık Hattı'nı veya belediyemiz çağrı merkezi 999 28 22 numaralı telefonu arayabilir."



Kaynak: DHA

- İzmir