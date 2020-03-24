Buca'da kaçak dezenfektan ve maske baskını
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Buca Belediyesi, Zabıta, İzmir, Buca, 3. Sayfa

Buca'da kaçak dezenfektan ve maske baskını

Buca'da kaçak dezenfektan ve maske baskını Vatandaşın can güvenliğiyle oynayanlara geçit yok El dezenfektanı üreten tinerci ve merdiven altı maske imalatına baskın İzmir'de Buca Belediyesi Zabıtası, vatandaşların can güvenliği için korona virüsüne karşı en çok kullandığı ürünlerden dezenfektan...

24.03.2020 11:25 | Son Güncelleme: 24.03.2020 11:28
Buca'da kaçak dezenfektan ve maske baskını

Buca'da kaçak dezenfektan ve maske baskını

Vatandaşın can güvenliğiyle oynayanlara geçit yok

El dezenfektanı üreten tinerci ve merdiven altı maske imalatına baskın

İZMİR - İzmir'de Buca Belediyesi Zabıtası, vatandaşların can güvenliği için korona virüsüne karşı en çok kullandığı ürünlerden dezenfektan ve maskenin kaçak üretimine izin vermedi. Korona virüs denetimleri kapsamında, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak tiner üretimi yapan bir işletmenin piyasadaki boşluktan yararlanarak kanserojen dezenfektan ürettiği bir depoya ve standartlara aykırı maske üreten merdiven altı imalathaneye suçüstü yapıldı.

Korona virüs (Covid 19) bahanesiyle vatandaşların zor durumundan kar sağlamayı hedefleyen unsurlara karşı tüm birimleriyle sahada çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Sağlık Bakanlığı izni olmadan üretim yapan işletmelere müdahale etti. Buca'nın özellikle sanayi mahallelerinde yapılan denetimler sonucu, vatandaşların korona virüs önlemleri kapsamında her gün birçok kez kullandıkları dezenfektan ve maskelerin kaçak üretimini yapan imalathanelerin izi sürülerek baskın yapıldı.

Dezenfektan değil kanser deposu

İlk olarak Buca Kaynaklar Olduruk mevkisinde daha önce kaçak tiner deposu olarak faaliyet gösteren ve zabıta ekiplerince ruhsatsız olarak tespit edilip mühürlenen işletmeye baskın gerçekleşti. Piyasada el dezenfektanı satışlarının artmasını fırsat bilen işletmeci, kapatılan depoyu yasa dışı olarak yeniden açıp, sağlıksız koşullarda dezenfektan üretmeye başladı. Yürütülen çalışma kapsamında kanserojen madde içeren ve cilt hastalıkları yapmaya neden olabilecek yüzlerce litre dezenfektana el kondu.

Sağlıksız maske imalathanesi

Denetimler kapsamında bir diğer baskın ise Göksu Mahallesinde gerçekleştirildi. Vatandaşların solunum yollarını muhafaza etmek için yoğun olarak kullandıkları ve bir dönem piyasada kara borsaya düşen maskelerin imalatını yapan bir merdiven altı depoya basın gerçekleştirildi. Depoda, basit yöntemlerle hiçbir tıbbi standarda uymadan hazırlanan ve piyasaya sürülmek üzere imal edilen yüzlerce maskeye el konuldu. İki işletmede de Buca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan kontroller sonucunda sorumlular hakkında tutanak tutularak cezai işlem başlatıldı. İnsan sağlığını hiçe sayarak hazırlanan ürünlere ise imha edilmek üzere el konuldu.

Buca'da kaçak dezenfektan ve maske baskını

Kaynak: İHA

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Buca'da kaçak dezenfektan ve maske baskını

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