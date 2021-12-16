Buca'da istihdama katkı sürüyor

Buca Belediyesi, iş birliği yaptığı ulusal ve uluslararası firma bağlantılarını artırdı. Toplam 90 firma ile irtibat kuran Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masasının düzenlediği toplu iş görüşmeleri, iş arayanların umudu oldu.

Buca'da istihdama katkı sağlayan Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi, işveren ile iş arayanlar arasında köprü görevi üstlendi. Son bir yılda yüzlerce kişinin iş sahibi olmasına aracılık eden merkez, iş arayanlar tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Ulusal ve uluslararası saygın firmalarla bağlantılar kuran merkez, bu bağlantılarını da genişleterek iş birliği yaptığı firma sayısını 64'ten 90'a çıkarttı.

Süreç nasıl işliyor?

Buca Belediyesi Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masası, iş ilanlarını Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın, Buca Belediyesinin ve Sarı Masa Çözüm Merkezinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yayınlıyor. Toplu iş görüşmelerine katılmak isteyen adaylar, belirtilen yer, gün ve saatlerde yapılan görüşmelere katılabiliyor. Ayrıca, toplu iş görüşmelerinin dışında duyurusu yapılan pozisyonlara başvuru yapmak isteyenler, belediye hizmet binasının zemin katında yer alan Sarı Masa Çözüm Merkezi İstihdam Masasına gelip öz geçmiş doldurabildiği gibi bucakariyer.com internet adresi üzerinden firmaların açtığı iş pozisyonlarına başvurularını yapabiliyor. - İZMİR