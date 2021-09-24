Buca'da IMSEF Bilim ve Sanat Fuarı heyecanı başladı

Buca'nın bilim üssü Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenecek Buca IMSEF (International Music, Science, Energy, Engineering Fair) Bilim ve Sanat Fuarı, 15-19 Kasım tarihlerinde dünya gençlerini buluşturacak. Bilime ve sanata meraklı gençler, projeleri ile 4 Ekim Pazartesi gününe kadar yarışmaya başvuru yapabilecek.

Kızılçullu Bilim ve Sanat Merkezi, bilimsel araştırma, sanat ruhunu dünyaya yaymak ve aynı yaş grubundan gençlerin sosyal ve kültürel paylaşımlar yapmasını sağlamak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlediği uluslararası BUCA IMSEF Bilim ve Sanat Fuarına başvuruları açtı.

Fizik, kimya, biyoloji, matematik-bilgisayar, enerji-mühendislik ve müzik-piyano kategorilerini içeren yarışma için son başvuru tarihi ise 4 Ekim 2021 Pazartesi günü olarak belirlendi. Yarışmaya katılmak isteyen gençler, başvurularını http://web.office701.com/bucaimsef/en/sign-up adresi üzerinden yapabilecek. Ön değerlendirme sonucu finale kalan projeler, 15-19 Kasım tarihleri arasında yarışma heyecanını yaşayacak. Çevrim içi yapılacak yarışma kapsamında, proje sunumu ve piyano performansları, çevrim içi jüri görüşmeleri ile yapılacak; çeşitli kültürel etkinlikler ve konferanslar düzenlenecek.

Yarışmada, bu sene ulusal ekipler de İngilizce sunum yaparak uluslararası katılımcılar ile birlikte değerlendirilecek. Alanında uzman üniversite öğretim üyelerinden oluşan jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirilme sonucunda dereceye giren takımlara madalya ve uluslararası başarı sertifikası verilecek. Ayrıca farklı ülkelerden 55 farklı organizasyonda, bilim ve sanat alanında Türkiye'yi temsil edecek takımlar seçilecek. Buca IMSEF 2021 organizasyonu 26 Kasım 2021 tarihinde kapanış ve ödül töreni ile sona erecek. - İZMİR