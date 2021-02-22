Buca'da genç yetenek bitmiyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Buca'da genç yetenek bitmiyor

22.02.2021 11:18 | Son Güncelleme: 22.02.2021 11:21
Buca'da genç yetenek bitmiyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de genç oyuncular Oğuz Aydın, Cuma Menize ve Enes Alıç, ortaya koydukları performansla dikkatleri çekti.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de genç oyuncular Oğuz Aydın, Cuma Menize ve Enes Alıç, ortaya koydukları performansla dikkatleri çekti. Oğuz bulduğu 7 golle Buca'ya hayat verirken, Cuma 4 gol, sol bekten ön bölgeye devşirilen Enes Alıç da son 4 maçta 2 golle takıma katkı sağladı. Son Arnavutköy Belediyespor randevusunda attığı şık golle duran toplardaki hakimiyetini bir kez daha kanıtlayan Oğuz, 7'nci golüne ulaştı. Takıma 1 de asist katkısı veren 20 yaşındaki oyuncu, yıldızını parlattı. Sarı lacivertli formayla başarılı bir dönem geçiren 1.83 boyundaki oyuncu, yüzde 21'lik gol katkısı sağladı.

Ligin ikinci yarısına hızlı başlayan Enes Alıç, sol bekten ön bölgeye geçtikten sonra 4 karşılaşmada 2 gol buldu. Ofspor ve Belediye Derince maçlarında gol sevinci yaşayan Enes, adından söz ettirdi. Fırtına'nın bir başka yetenekli ayağı Cuma Menize de bu sezon 19 maçta görev alırken rakip fileleri 4 kez sarstı. 20 yaşındaki oyuncu, forma giydiği süre zarfında yüzde 74 ilk 11'de oynarken, yüzde 10'luk bir gol katkısı ortaya koydu. Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Cuma'nın 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Toygun Ateş Defne Samyeli İbrahim Tatlıses
Spor Hakan Kutlu Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Pkk İran Kaza Göztepe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buca'da genç yetenek bitmiyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.2.2021 11:22:37. #1.14#
title