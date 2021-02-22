Buca'da genç yetenek bitmiyor

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta zirve mücadelesi veren Bucaspor 1928'de genç oyuncular Oğuz Aydın, Cuma Menize ve Enes Alıç, ortaya koydukları performansla dikkatleri çekti. Oğuz bulduğu 7 golle Buca'ya hayat verirken, Cuma 4 gol, sol bekten ön bölgeye devşirilen Enes Alıç da son 4 maçta 2 golle takıma katkı sağladı. Son Arnavutköy Belediyespor randevusunda attığı şık golle duran toplardaki hakimiyetini bir kez daha kanıtlayan Oğuz, 7'nci golüne ulaştı. Takıma 1 de asist katkısı veren 20 yaşındaki oyuncu, yıldızını parlattı. Sarı lacivertli formayla başarılı bir dönem geçiren 1.83 boyundaki oyuncu, yüzde 21'lik gol katkısı sağladı.

Ligin ikinci yarısına hızlı başlayan Enes Alıç, sol bekten ön bölgeye geçtikten sonra 4 karşılaşmada 2 gol buldu. Ofspor ve Belediye Derince maçlarında gol sevinci yaşayan Enes, adından söz ettirdi. Fırtına'nın bir başka yetenekli ayağı Cuma Menize de bu sezon 19 maçta görev alırken rakip fileleri 4 kez sarstı. 20 yaşındaki oyuncu, forma giydiği süre zarfında yüzde 74 ilk 11'de oynarken, yüzde 10'luk bir gol katkısı ortaya koydu. Merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında görev alan Cuma'nın 30 Haziran 2023 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı