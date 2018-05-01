Buca'da Diksiyon Kurslarına Yoğun İlgi

İş hayatında kendini sağlıklı ifade etmek isteyen esnaftan, öğrencilerine sade ve kaliteli ders anlatmak isteyen öğretmenlere kadar yüzlerce kursiyer, Buca Belediyesi'nin açtığı eğitimler sayesinde sağlıklı iletişimin kapılarını aralıyor.

Buca Belediyesi'nin Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde açtığı diksiyon eğitimi kursu Bucalıların yoğun ilgisiyle karşılanıyor. 2 ay süren, haftada 2 gün günde 3 saat verilen kurslara katılan Bucalılar etkili iletişim tekniklerini öğrenerek hayatları boyunca başarı getirecek güzel diksiyona kavuşuyor.

Kursiyerler, Buca Belediyesi ile Buca Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile düzenlenen kursta doğru nefes alıp ses ve kelimeleri doğru telaffuz edebilmeyi, topluluk karşısında heyecanı kontrol altında tutarak rahat konuşmayı öğreniyorlar.

Düzgün ve diyafram nefesi alabilme, sesli ve sessiz harfleri doğru ve düzgün kullanabilme, cümle içerisinde tonlama ve vurguyu yerine getirebilme, konuşmaları jest ve mimiklerle destekleyebilme, düzgün ve etkili konuşmayı heyecanlanmadan yapabilme eğitimleri alan kursiyerler kendilerini sağlıklı ifade etmenin keyfini yaşıyor.

Diksiyon eğitimi kursu her yaş gurubu ve meslekten Bucalıların tercih ettiği kurslar arasında. Öğretmenlik eğitimi alan, edindiği bilgi ve birikimlerini öğrencilerine etkili bir şekilde aktarmak isteyen öğretmen adayları, çevresiyle paylaşımlarında kendini doğru ifade etmek isteyen ev hanımları ve müşterileri ile etkin paylaşımlar gerçekleştirmek isteyen esnaflar diksiyon eğitiminin kursiyerlerini oluşturuyor.