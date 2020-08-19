Buca'da "Covid-19" önlemleri hızlandı Buca Belediyesi, ülke genelinde artan koronavirüs (Covid-19)vakalarına karşı önlemleri sıklaştırdı.

Koronavirüse karşı vaka görülen apartmanlarda dezenfekte çalışması Virüsün yayılma riskini önlemek için ilçe genelinde vaka tespit edilen apartmanlarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. Ekipler, virüse karşı apartmanlardaki asansörden kapı girişlerine kadar tüm ortak alanları ilaçlıyor.

Türkiye'yi etkisi altına alan koronavirüs (Covid -19) salgınına karşı başarılı çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, vaka sayılarında artış görülmesi üzerine tedbirlerini arttırdı. Buca Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan dezenfekte ekipleri kentte Covid-19 vakası görülen konutlarda dezenfekte çalışması yapmaya başladı.

BUCA'DA VAKA GÖRÜLEN APARTMANLAR İLAÇLANIYOR

Buca'daCovid-19 testi pozitif çıkan vatandaşların oturduğu apartmanlara giden ekipler,virüsün yayılma riskini önlemek için apartman ve siteleri ilaçlamaya başladı. Muhtarlar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda planlamaya alınan apartmanların kapı girişlerinden asansörlerine, toplu konut ve sitelerin bulunduğu alanlarda ise çocuk parklarından ortak kullanım alanlarına kadar tüm noktalar özenle dezenfekte ediliyor.

HASTANENİN COVİD-19 SERVİSİNDE DÜZENLİ ÖNLEM

Ekipler, apartmanların yanı sıra Buca'da hizmet veren Seyfi Demirsoy Hastanesi'ndeki koronavirüs tedavisinin gerçekleştirildiği birimlerinde de düzenli aralıklarla dezenfekte çalışması yürütüyor.

Kaynak: Bültenler