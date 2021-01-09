Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler
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Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler

09.01.2021 09:02 | Son Güncelleme: 09.01.2021 09:09
Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler

İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık alan, kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat sahasına döndü.

İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık alan, kaçak dökümler nedeniyle moloz ve hafriyat sahasına döndü. Vatandaşlar ise yetkililerden çözüm istedi.

Buca'nın Yıldızlar Mahallesi yakınındaki ormanlık alan, moloz ve hafriyat döküm alanına döndü. İnşaat ve evsel atıklar yüzünden adata cennet doğada moloz tepesi oluştu. Gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen vatandaşlar, bir an önce önlem alınmasını istedi. Dökülen moloz ve hafriyat atıklarının her geçen gün arttığı, bir an önce çare bulunması gerektiği vurgulandı.

VATANDAŞ TEPKİLİBölge halkından evli ve 5 çocuk babası Mustafa Toköz (63), "Molozları gece getirip, kamyonla buraya döküyorlar. Yakalayıp plakasını alabilsem bildireceğim belediyeye. Burada her yere böyle molozları döküp kaçıyorlar" dedi.Mustafa Toköz'ün kardeşi Yılmaz Toköz (60) ise "Birçok kişi atıklarını buraya getirip döküyor. 'Nasılsa kimse bize karışamaz' diye düşünüyorlar. Sırf burası değil, çevreye dökülenlerle birlikte bu bölgeden 50-1 00 kamyon dolusu moloz çıkar" dedi.

Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler
Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler
Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler
Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler
Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler
Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler
Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler
Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler
Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler
Buca'da cennet doğayı çöplüğe çevirdiler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÖZEN

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