Buca'da can dostlarına gece gündüz mama desteği - Haberler
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Buca'da can dostlarına gece gündüz mama desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Buca'da can dostlarına gece gündüz mama desteği

Buca Belediyesi, havaların soğuk geçmesi nedeniyle şehir merkezi ve kırsalda sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarına yönelik desteğini artırdı.

Buca Belediyesi, havaların soğuk geçmesi nedeniyle şehir merkezi ve kırsalda sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarına yönelik desteğini artırdı.

Kentteki sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmek için çalışmalar yürüten Buca Belediyesi, soğuk havada çalışmalarını hızlandırdı. Kent merkezi ve kırsalda çalışan ekipler, gündüz mesaisinin yanı sıra akşam saatlerinde de beslenme odaklarına mama takviyesi yapmaya başladı.

Öte yandan, Buca Belediyesi ekipleri mama takviyesi için yaptıkları ziyaretlerde sağlık sorunu olan sokak hayvanlarını da tespit ediyor. Sokağın sert koşulları karşısında yaralanan can dostlarına da sahip çıkan belediye, hayvanların tedavi ve bakımlarını da gerçekleştiriyor. - İZMİR

Buca'da can dostlarına gece gündüz mama desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Buca Belediyesi, Yerel, Haber

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