Buca'da camiler pandemi sonrasına hazır
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Buca'da camiler pandemi sonrasına hazır

Buca Belediyesi, normalleşme süreci kapsamında 29 Mayıs'ta ibadete açılacak ,yeterli bahçesi, avlusu ve açık alanı bulunan camilerde temizlik seferberliği başlattı.

Buca'da camiler pandemi sonrasına hazır
27.05.2020 09:59 | Son Güncelleme: 27.05.2020 10:03

Halılardan minberlere kadar baştan aşağı temizlik yapan temizlik ekipleri camileri Cuma namazına hazırladı.

Buca Belediyesi, Koronavirüsle (Covid-19) mücadele sürecinde Diyanet İşleri Başkanlığı kararıyla kapatılmasının ardından, normalleşme sürecinde yeniden ibadete açılacak camiler için harekete geçti.

CAMİLERDE A'DAN Z'YE TEMİZLİK

İlk olarak 29 Mayıs'ta kılınacak Cuma namazı öncesi Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri tarafından camilerde hummalı temizlik çalışması başlatıldı. Buca'da kullanıma açılacak 25 cami başta olmak üzere toplam 84 cami temizlendi.Bucalı hemşerilerin temiz ve sağlıklı ortamlarda ibaretlerini gerçekleştirebilmeleri için köşe bucak çalışan ekipler, cami içindeki halıları profesyonel makinelerle süpürüp yıkadı. Camilerdeki ayakkabılıklar, kapı, cam ve duvarların silip, minber temizliğini geniş çaplı bir şekilde gerçekleştirdi.

BUCA'DAKİ 25 CAMİDE CUMA NAMAZI

Buca ilçesinde 29 Mayıs'ta ibadete açılacak camiler; Abil Efendi, Adatepe, Akşemsettin, Bahayörük, Baltalılar, Bilal-i Habeşi, Beyazıt, Buca Koop., Ensar, Eyüp Sultan, Huzurevi, Karacaağaç, Kaynaklar Kerim Ali Tatar, Kaynaklar Merkez, Kurtuluş, Laleli, Muradiye, Osman Nuri Saygın, Recep Fidan, Yavuz Sultan Selim, Yıkıkkemer, Zeytintepe, Zikirtepe, Yaylacık ve Yıldızlar olarak belirlendi.

Kaynak: Bültenler

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