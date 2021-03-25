Buca'da bozulan yollarda tadilat çalışmaları
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Buca'da bozulan yollarda tadilat çalışmaları

25.03.2021 11:42 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:51
Buca'da bozulan yollarda tadilat çalışmaları

Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, zorlu kış döneminin ardından ilçe genelinde bozulan yolların tadilat çalışmalarını hızlandırdı.

Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, zorlu kış döneminin ardından ilçe genelinde bozulan yolların tadilat çalışmalarını hızlandırdı. Saha ekipleri, alanda asfalt yama ve kilit parke taşı onarımıyla bozulan yolları tamir etti.

Temiz ve düzenli bir kent için saha ekipleriyle gece gündüz çalışan Buca Belediyesi, kış aylarının zorlu koşulları nedeniyle zarar gören yollarda tadilat çalışmalarına hız verdi.

Buca'nın yollarında sokak sokak dönüşüm çalışması başlatan Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yeni yolların yanı sıra, hasarlı yollarda da bakım ve tamir çalışmaları gerçekleştirdi.

Ekipler, zorlu kış şartları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle zarar gören yollarda açılan çukurlara da dolgu çalışmasıyla yaptı. Vatandaşlardan gelen talepleri hızla yerine getiren ekipler, zarar gören asfalt yollarda asfalt yaması, parke yollarda ise kilit parke taşlarıyla onarımları gerçekleştirerek, yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçti. - İZMİR

Buca'da bozulan yollarda tadilat çalışmaları
Buca'da bozulan yollarda tadilat çalışmaları
Buca'da bozulan yollarda tadilat çalışmaları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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