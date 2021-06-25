Buca'da belediye çalışanlarına sağlık taraması
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Buca'da belediye çalışanlarına sağlık taraması

Buca'da belediye çalışanlarına sağlık taraması
Bültenler - Haberler | Güncel

Buca Belediyesi, 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında tüm çalışanlarını sağlık kontrolünden geçirdi.

Koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini tüm birimlerinde en üst düzeyde tutan Buca Belediyesi, personelin rutin sağlık taramalarını da aksatmadı. Özel donanımlı araç ve uzman sağlık çalışanları ile belediyenin tüm çalışanlarına işitme testi, kan tahlili, röntgen gibi işlemlerle genel sağlık taraması yapıldı.

Mesai arkadaşlarının çalışma koşullarını en iyi hale getirmek için gerekeni yaptıklarını belirten Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İş sağlığı ve güvenliği, belediyemizde öncelik verdiğimiz konular arasında yer alıyor. Bucamız için koronavirüs ile mücadele sürecinde dahi canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarımın sağlığı da elbette öyle. Bu sağlık taramalarını her zaman olduğu gibi aksatmadan sürdürmeyi ve çalışanlarımızın hayat kalitelerini en üst düzeye çıkartmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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