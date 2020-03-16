Buca'da belediye binasına korona önlemi
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Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Buca Belediyesi, Güncel

Buca'da belediye binasına korona önlemi

Koronavirüse karşı kent genelinde toplu kullanım alanları başta olmak üzere tüm alanlarda tedbirlerini sürdüren Buca Belediyesi, hizmet binasında da koronavirüs önlemi aldı.

16.03.2020 10:54 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:55
Buca'da belediye binasına korona önlemi

Hafta sonu belediye hizmet binası baştan aşağı dezenfekte edilirken, yeni haftayla birlikte sağlık işleri ekipleri tarafından belediyeye giriş yapan tüm personelin ve vatandaşın vücut sıcaklığı ateş ölçerle mercek altına alındı.

İzmir'in en kalabalık ilçesinde halk sağlığı için koronavirüse karşı çalışmalara aralıksız devam eden Buca Belediyesi,yeni hafta ile birlikte belediye hizmet binası içinde de tedbirleri arttırdı.

İlçe genelinde aldığı önlemlere ek olarak yeni hafta ile birlikte her gün yüzlerce hemşehrinin geldiği Buca Belediyesi Hizmet Binası girişinde ateş ölçerle önlem alındı. Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından görevlendirilen ekip, belediyeye giriş yapan tüm personel ve vatandaşın elektronik ateş ölçerle vücut sıcaklıklarını ölçtü.

Kontrol yapan hekimler, giriş yapanların vücut sıcaklıklarının 38 derecenin üstünde olup olmadığını kontrol etti. Kontroller esnasında normal değerlerin üzerinde vücut sıcaklığı tespit edilirse, karantina önlemlerinin alınması için sağlık birimleriyle iletişim sağlanacak.

HAFTA SONU BELEDİYEDE DEZENFEKTE ÇALIŞMASI

Öte yandan ilçe genelinde ibadethane, okul, çocuk parkları, kıraathaneler başta olmak üzere vatandaşların ortak kullanım alanlarını ilaçlayan belediye,ateş ölçümünden önce hafta sonu belediye hizmet binasını baştan aşağı ilaçladı. Belediyenin giriş ve çıkışları başta olmak üzere tüm birimlerine antibakteriyel el dezenfektanı konuldu.

Kaynak: Bültenler

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