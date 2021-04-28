Buca'da balkon tarımı için 100 bin fide dağıtıldı
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Buca'da balkon tarımı için 100 bin fide dağıtıldı

Buca'da balkon tarımı için 100 bin fide dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'de Buca Belediyesi, tam kapanma öncesinde vatandaşların evlerinde kaldıkları zamanı en verimli şekilde geçirebilmeleri için balkon tarımı projesi kapsamında 100 bin adet domates biber ve patlıcan fidesinin dağıtımını gerçekleştirdi.

İzmir'de Buca Belediyesi, tam kapanma öncesinde vatandaşların evlerinde kaldıkları zamanı en verimli şekilde geçirebilmeleri için balkon tarımı projesi kapsamında 100 bin adet domates biber ve patlıcan fidesinin dağıtımını gerçekleştirdi.

Tarımsal üretimi tüm kente yaymak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, balkon tarımı için fide dağıtımlarına hız kattı. Korona virüsü sürecinin başında hayata geçirilen balkon tarımı projesi yoğun ilgi görmüş ve pek çok kuruma örnek olmuştu. Proje kapsamında Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, tam kapanma öncesinde vatandaşların evlerinde kaldıkları zamanı keyifli şekilde geçirebilmeleri ve tarımsal üretime ortak olabilmeleri için fide dağıttı.

100 bin adet fide

Kırsal ve kent merkezinde yürütülen çalışma kapsamında, pazar yerleri girişlerine stantlar kurularak toplam 100 bin adet domates biber ve patlıcan dağıtımı gerçekleştirildi. Doğru fide ekiminin ve balkon tarımının anlatıldığı stantlarda vatandaşlara; dolmalık, çarliston, sivri, kıl tatlı ve kıl acı biber olmak üzere 5 çeşit evlerde yetiştirilebilecek biber fidesi dağıtıldı. Kırsal kesimlerde ise bahçelerde yetişmeye elverişli olan domates ve patlıcan fideleri verildi. - İZMİR

Buca'da balkon tarımı için 100 bin fide dağıtıldı
Buca'da balkon tarımı için 100 bin fide dağıtıldı
Buca'da balkon tarımı için 100 bin fide dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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