Buca'da balkon tarımı için 100 bin fide
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Buca'da balkon tarımı için 100 bin fide

Buca'da balkon tarımı için 100 bin fide
Bültenler - Haberler | Güncel

Tarımsal üretimi tüm kente yaymak için çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, balkon tarımı için fide dağıtımlarına hız kattı.

Koronavirüs sürecinin başında hayata geçirilen balkon tarımı projesi yoğun ilgi görmüş ve pek çok kuruma örnek olmuştu. Proje kapsamında Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, tam kapanma öncesinde hemşehrilerin evlerinde kaldıkları zamanı keyifli şekilde geçirebilmeleri ve tarımsal üretime ortak olabilmeleri için fide dağıttı.

100 BİN ADET FİDE

Kırsal ve kent merkezinde yürütülen çalışma kapsamında pazaryerleri girişlerine stantlar kurularak toplam 100 bin adet domates biber ve patlıcan dağıtımı gerçekleştirildi.Vatandaşlara doğru fide ekiminin ve balkon tarımının anlatıldığı stantlarda hemşehrilere dolmalık, çarliston, sivri, kıl tatlı ve kıl acı biber olmak üzere 5 çeşit evlerde yetiştirilebilecek biber fidesi dağıtıldı. Kırsal kesimlerde ise bahçelerde yetişmeye elverişli olan domates ve patlıcan fideleri verildi.

Kaynak: Bültenler

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