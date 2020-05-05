Buca'da Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri dönemi

Buca Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri Projesini hayata geçiriyor.

Buca Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri Projesini hayata geçiriyor. Kent otomasyon sistemi için çalışma başlatan Buca Belediyesi, ilk olarak dijital arşiv oluşturma sürecinde belediyenin arşivini sayısallaştırarak kullanıma hazırladı. Belediye bünyesindeki mülkiyet, imar planı, numarataj gibi birçok bilgi, veri tabanına aktarılarak akıllı veriler haline getirildi.

Dijital kent olma yolunda köklü bir değişikliğe imza atmaya hazırlanan Buca Belediyesi, Akıllı Şehircilik ve Kent Otomasyon Sistemleri projesi için düğmeye bastı. Dijital arşiv, imar, numarataj gibi bilgilerin veri tabanına işlenmesiyle başlatılan çalışma kapsamında, şeffaf belediyeciliğin en önemli ayağı tamamlanmış olacak ve imar planlarına da web üzerinden bir tıkla ulaşılabilecek. Proje kapsamında Bucalıların kullanımına sunulacak kent rehberinde ise toplanma alanlarından fatura merkezlerine kadar yaşadıkları çevrede bulunan tüm önemli noktalar erişime açılacak.

Kent rehberi ile her yer parmak ucunda

Proje kapsamında Buca'nın kent rehberi oluşturularak hemşehrilerin ihtiyacı olan birçok bilgiye ulaşması kolaylaştırılacak. Özellikle son zamanlarda yaşanan depremlerle daha da önemli hale gelen ve acil durumlarda üzerine konteyner ve çadırların kurulabileceği, temel ihtiyaçların karşılanabileceği toplanma alanları, kent rehberinde yer alacak. Ayrıca, fatura merkezlerinden sinemalara, eczanelerden alışveriş merkezlerine kadar yaşadığımız çevrede bulunan tüm önemli noktalara da kent rehberinden ulaşabilecek. Öte yandan, şeffaf belediyecilik ve karar alma süreçleri anlayışı gereği, sorumlu olunan imar planları da web üzerinden bir tıkla ulaşılabilir hale gelecek.

Kurum içi süreçler daha şeffaf hale gelecek

Çalışma kapsamında ayrıca kurum içi işleyişlerde de köklü değişiklikler gerçekleştirilecek. Kurum içi işlemlerin de daha şeffaf, katılımcı ve verimli olması için, iş işleyişleri standartlaştırılarak, uygun sistem tasarımları ile otomatize edilecek. Fen İşleri Müdürlüğünün yapacağı yol çalışmalarından ruhsat başvuru süreçlerine, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışmalarından İmar Müdürlüğünün iş süreçlerine kadar tüm birimler çalışmalara entegre olacak. Projenin tamamen hayata geçmesiyle Bucalılar daha şeffaf, akılcı, verimli ve katılımcı belediyecilikle buluşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA