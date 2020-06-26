Buca'da 2 grup arasında çekiçli sopalı kavga
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Buca'da 2 grup arasında çekiçli sopalı kavga

İZMİR'in Buca ilçesinde iki grup arasında merdiven, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı.

Buca'da 2 grup arasında çekiçli sopalı kavga
26.06.2020 05:23 | Son Güncelleme: 26.06.2020 05:42

İZMİR'in Buca ilçesinde iki grup arasında merdiven, çekiç ve sopaların kullanıldığı kavga çıktı. Kavga anlarının sosyal medyaya düşmesi ile görüntüleri izleyen vatandaşlar şaşkınlığa uğradı.

Buca ilçesi Menderes Caddesi'nde, dün öğlen saatlerinde iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavgaya karışan şüpheliler, birbirlerine çekiç, merdiven, duba ve sopa gibi malzemelerle saldırdı.

Kavgayı gören bir vatandaş ise olayı cep telefonu ile saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, birbirine tekme tokat giren iki grup, çekiç, sopa, merdiven ve dubalarla birbirlerine saldırdı. Görenleri hayrete düşüren kavga, polisin müdahalesi ile son buldu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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