Buca'da 19 Mayıs'a renkli kutlama
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Buca'da 19 Mayıs'a renkli kutlama

Buca'da 19 Mayıs'a renkli kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Buca'da birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Buca'da birbirinden renkli etkinliklerle kutlandı. Coşkuyu tüm ilçeye yayabilmek için ay-yıldızlı bayraklarla caddeleri donatan Buca Belediyesi, Yenigün Spor Tesisinde genç sporcularla coşkuya ortak oldu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'dan başlattığı milli mücadelenin 102. yıl dönümü ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Buca'da doyasıya kutlandı. 19 Mayıs coşkusunu tüm ilçeye yaymak için Buca Belediyesi ekipleri, bayramın günler öncesinden ilçenin caddelerini Türk bayraklarıyla donattı.

Çevik Bir Meydanındaki Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan 19 Mayıs kutlamaları, Buca Belediyesi Yenigün Spor Tesislerindeki etkinlikle devam etti. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, tesislerde Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularıyla bir araya geldi. Tam kapanma sürecinin ardından kontrollü normalleşme kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen etkinlikte Buca'nın yetenekli sporcuları gösterilerini sergiledi.

Tesislerdeki etkinliğin ardından bayramın neşesi Buca sokaklarına yansıdı. Buca Belediyesi önünden başlatılan 19 Mayıs korteji gerçekleştirildi. Marşlarla, şarkılarla sokaklara renk katan kortej, klasik araçların geçişiyle tamamlandı. - İZMİR

Buca'da 19 Mayıs'a renkli kutlama
Buca'da 19 Mayıs'a renkli kutlama
Buca'da 19 Mayıs'a renkli kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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