Buca'da 17 otopark vatandaşların kullanımına açıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buca'da 17 otopark vatandaşların kullanımına açıldı

Buca'da 17 otopark vatandaşların kullanımına açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir'in Buca ilçesinde, trafiği rahatlatmak için çalışmalar yapan Buca Belediyesi, ücretsiz otopark projelerine hız kattı.

İzmir'in Buca ilçesinde, trafiği rahatlatmak için çalışmalar yapan Buca Belediyesi, ücretsiz otopark projelerine hız kattı. Sokak aralarındaki gelişigüzel araç parkının önüne geçecek çalışmalar kapsamında, toplam 17 adet ücretsiz otopark vatandaşların kullanımına açıldı.

Kent trafiğini rahatlatmak için çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Buca Belediyesi, yeni otopark alanlarını hizmete açmaya devam ediyor. Buca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, özellikle araç park sorununun olduğu ve sokak aralarında sıkışıklık yaşanan bölgelerde otopark çalışmaları yapıldı.

15 mahallede 17 otopark

Çalışmalar kapsamında, özellikle kentin belirli noktalarındaki atıl alanlar dönüştürüldü. Temizlik ve zemin düzeltme çalışması gerçekleştiren fen işleri ekipleri, alanları kilit parke taşlarla döşedi. Otomobil, otobüs, minibüs, motosiklet ve bisiklet parkına kadar alanları düzenleyen ekipler, toplamda 15 mahallede 17 alanı ücretsiz otopark olarak vatandaşların kullanımına açtı. - İZMİR

Buca'da 17 otopark vatandaşların kullanımına açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Tanju Özcan Abdullah Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Edis Haluk Levent Berdan Mardini Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Mete Gazoz Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buca'da 17 otopark vatandaşların kullanımına açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 10:30:15. #1.16#

title