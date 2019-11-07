Buca'da, 10 saatlik su kesintisi yapılacak

07.11.2019 14:26 | Son Güncelleme: 07.11.2019 14:26

Buca ilçesinin bazı mahallelerinde 10 saatlik su kesintisi uygulanacağı bildirildi.

İZSU Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Buca'daki Kaynak Caddesi ile Aydın Hatboyu Caddesi kesişiminde bulunan çelik borudaki tamir çalışması yapılacak.

Çalışma nedeniyle yarın saat 21.00'den 9 Kasım Cumartesi saat 07.00'ye kadar, Akıncılar, İnkılap, Hürriyet, Çaldıran mahalleleri ile Seyhan Mahallesi'ne bağlı 602/1 Sokak ile 556 Sokak çevresinde su kesintisi uygulanacak.

Kaynak: AA