Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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İzmir, Buca, Güncel

Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan bir tutuklunun yapılan testinin pozitif sonuç verdiğini bildirdi.

19.04.2020 22:42 | Son Güncelleme: 19.04.2020 22:42
Buca Cezaevinde bir tutuklunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıyan bir tutuklunun yapılan testinin pozitif sonuç verdiğini bildirdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan H.A'nın 13 Nisan'da ishal, kırgınlık gibi şikayetlerle sağlık kurumuna sevk edildiği ve H.A'ya uygulanan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

H.A'nın tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde cezaevinde filyasyon kuralının uygulandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"H.A'nın da kaldıgˆı, adli suc¸luların bulundugˆu kogˆus¸lardaki tutuklu ve hu¨ku¨mlu¨ler tedbiren hastaneye sevk edilmis¸tir. Hastalık belirtisi tas¸ıyan 62 tutuklu ve hu¨ku¨mlu¨ hastanelerde izole edilmis¸lerdir ve tetkikleri devam etmektedir, sagˆlık durumları iyidir. Bilim Kurulunun tavsiyeleri dogˆrultusunda I·zmir'deki ceza infaz kurumlarında koronaviru¨se kars¸ı alınan tu¨m tedbirler titizlikle uygulanmaktadır."

Kaynak: AA

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