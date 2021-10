Buca can dostlarını ağırladı

İzmirli hayvanseverler, Buca Belediyesinin düzenlediği FestPati Buca etkinliğinde buluştu. Birbirinden güzel can dostunun yer aldığı festival kapsamında "Can Dostları Güzellik ve Yetenek Yarışması" düzenlendi. Sevimli dostlar podyumda hünerlerini ve güzelliklerini sergilerken, yarışmanın favorisi ise Buca Belediyesi Engelli Kedi Evi sakini duyma engelli 'Beyaz' oldu. Toplam 22 sokak hayvanının sahiplendirildiği festival, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Can dostları için şehir merkezinde yapılan çalışmaların yanı sıra doğal afetlerde de ülkemizin dört bir yanına ekipleriyle seferber olan Buca Belediyesi, bu kez onları festivalde ağırladı. Hayvan hakları alanında faaliyet gösteren HAYTAP, HAÇİKO, EFODER, DOHAYDER gibi yerel ve ulusal ölçekli sivil toplum kuruluşlarıyla destekçi kurumların dahil olduğu 20 kurumun iş birliğiyle Gölet Tesislerinde düzenlenen FestPati Buca, renkli görüntülere sahne oldu. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber ve binden fazla hayvansever ile sevimli dostların katılımıyla gerçekleşen festivalde, vatandaşlara 4 ton, sivil toplum kuruluşlarına 1 ton ücretsiz mamanın yanı sıra mama kabı ve çevre konusunda farkındalık sağlamak için yeşeren kalemler armağan edildi.

"Hayvan hakları konusuna büyük önem veriyoruz"

Buca Belediyesi olarak hayvan hakları konusuna büyük önem verdiklerini belirten Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, "Buca Belediyesi olarak can dostlarımızın her zaman yanında olmaya büyük özen gösteriyoruz. Sevimli dostlarımız için şehir merkezinde yaptığımız çalışmalarımızın yanı sıra orman yangınları, deprem ve sel felaketi gibi olağanüstü durumlarda ülkemizin dört bir yanına da ekiplerimizle seferber oluyoruz. Belediye olarak hayvanların bir mal gibi hediye olarak alınıp satılmasını doğru bulmuyoruz. Sokak hayvanlarının sorumluluğu hepimizin sorumluluğudur. Onları sahiplenerek ya da sahiplendirerek mutlu bir ortamda yaşamalarını sağlamak en büyük hedefimiz" dedi.

Engelli Beyaz'a tam not

Çocuklar için oyun atölyeleri ve sürpriz hediyelerin de yer aldığı festivalde, köpekler arasında ödüllü "Can Dostları Güzellik ve Yetenek Yarışması" düzenlendi. Jüri üyelerinin seçim yapmakta zorlandığı yarışmada podyuma çıkan Buca Belediyesi Engelli Kedi Evi sakini duyma engelli 'Beyaz' ise jüriden tam not aldı. "En Şık Can Dostu" kategorisinde birinciliği Cindy elde ederken, Tarçın ikinci, Kaju üçüncü oldu. "En Yetenekli Can Dostu" kategorisinde ise Oscar birinci seçildi. İkinciliği Zeyna, üçüncülüğü Medusa kazandı.

Keyifli dakikalar yaşandı

Festival kapsamında ünlü Azeri sanatçı Elnur Hüseynov, sahne aldı. Ünlü şarkıcının seslendirdiği şarkılara, hayvanseverler de eşlik etti. Ünlü köpek eğitmeni Kutay Özkan'ın köpeği Akıllı ile yaptığı gösteriler izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Hera Köpek Eğitim Merkezinin K9 şovu da katılımcılardan büyük ilgi gördü. Av. Ayşe Arısoy Alpsar ve Veteriner Hekim Kutlu Dayıoğlu ile söyleşiler düzenlendi.

22 can dostuna yeni yuva

Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ise festivalde, aralarında duyma engelli Beyaz'ın da olduğu 12 kedi ile 10 köpekten oluşan can dostlarını sahiplendirerek yeni yuvalarına kavuşturdu. Ayrıca, Buca Belediyesi Özgür Hayvan Parkı'na katılımcı sayısı kadar mama bağışı yapıldı. - İZMİR