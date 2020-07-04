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Buca Belediyesinin gurur mahsulü

Buca Belediyesinin Türkiye'ye örnek projesi ilk mahsulünü verdi.

Buca Belediyesinin gurur mahsulü
04.07.2020 12:02 | Son Güncelleme: 04.07.2020 12:06

Buca Belediyesinin Türkiye'ye örnek projesi ilk mahsulünü verdi. Kentte tarımsal kalkınma reformu başlatıp belediyeye ait atıl durumdaki 16 dönümlük tarım arazisinde sebze üretimi yapan Buca Belediyesi, ilk hasadını yaptı. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, pandemi sürecinde kendi elleriyle diktiği sebze fidelerden elde edilen ilk mahsulü ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı. Proje kapsamında ekimi yapılan 16 dönümlük araziden 54 ton ürün bekleniyor. Elde edilen ürünün tamamı ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Pandemi döneminde oluşan gıda talebi, tarımsal üretimin insanlığın geleceği ve sürdürülebilirliği için ne kadar büyük öneme sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu gerçeklikle hareket ederek geçtiğimiz nisan ayında tarımsal kalkınma hamlesi başlatan Buca Belediyesi, belediyeye ait Kaynaklar Söğütlük mevkiindeki 16 dönümlük araziye 38 bin adet domates, biber ve patlıcan fidesi dikimi yaptı. 'Buca'nın Fideleri' adı verilen proje kapsamında kentin bereketli topraklarıyla buluşan fideler 2 ayda ürün verdi, ilk hasat yapıldı. Tarlalardan toplanan domates, biber ve patlıcandan oluşan ilk mahsul, özenle paketlendikten sonra kentliye ulaştırılmak üzere pazar arabasına yerleştirildi.

Hedef 250 dönümde üretim

Projenin mimarı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, kendi elleriyle diktiği fidelerden ilk hasat edilen 500 kilogram ürünü kent genelindeki ihtiyaç sahiplerine dağıttı. Buca'da tarımsal kalkınmanın ilk adımının başarıyla atıldığını ifade eden Başkan Erhan Kılıç, "Pandemi sürecinde tarımın ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu, tarımda kendi kendine yetebilen bir ülke olmamız gerektiğini görmüş olduk. Biz de Buca Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyduk. Özellikle çiftçimizi kendi topraklarında, tarlalarında ekim yapmaya özendirmek amacıyla Buca Belediyesinin tarlalarında ekim yaptık. Bu tarladan elde ettiğimiz ürünleri de yine Bucalı hemşehrilerimize dağıtıyoruz. İnşallah önümüzdeki sene yaklaşık 250 dönümlük tarlalarımızda üretim gerçekleştirmeyi istiyoruz. Buca'mıza özgü ürünlerimiz var. Razakı üzümü, benekli sultani gibi ürünleri ekeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Tarımla kazanan Buca"

Kılıç, "Bu şekilde belki çok fazla bir ürün elde edemeyebiliriz ama en azından tarla sahibi vatandaşlarımıza da ekim dikim yaparak kazanç elde edebileceklerini göstermek istiyoruz. Şu anda Kaynaklar bölgemizde birçok köylümüz kendi tarlasına ekim yapmak için bekliyor. Tarımda kendi kendimize yetebilecek bir ülke haline gelmede bizim de bir katkımız olursa ne mutlu. Bu yıl hava koşulları da iyi gitti; güzel bir verim elde ettik. Vatandaşlarımız da iyi tarımla elde edilen ürünleri yemenin mutluluğunu yaşıyor. Devam edeceğiz, vatandaşlarımızı mutlu etmek bizim görevimiz" diye konuştu.

Bucalının toprağından Bucalının mutfağına

Buca Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan ürünleri alan vatandaşlar ise kendi topraklarından çıkan ürünlerin verilmesinden duydukları mutluluğu dile getirdi.

Hasadın tamamı ihtiyaç sahiplerine

Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Programı kapsamında Buca Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen örnek proje kapsamında ekimi yapılan tarladan 54 ton ürün hasat edilmesi bekleniyor. Hasat edilen ürünlerin tamamı ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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