Son dakika: Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi
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Son dakika: Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi

01.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 01.02.2021 10:51

Son dakika haberleri... Buca Belediyesine ait park ve bahçeler müdürlüğü binasına silahla ateş edildi.

Buca Belediyesine ait park ve bahçeler müdürlüğü binasına silahla ateş edildi.

Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne gelen bir kişi, güvenlik görevlisiyle konuştuktan sonra binaya 3 el silahla ateş etti.

Kurşunlar, duvara ve içerdeki koltuğa isabet etti, olayda yaralanan olmadı.

Güvenlik görevlisinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, taksiyle kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan şüphelinin kurumun eski çalışanı Ö.A. olduğu belirtildi.

Son dakika: Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi
Son dakika: Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi
Son dakika: Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi
Son dakika: Buca Belediyesine ait binaya silahla ateş edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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