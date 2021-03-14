Buca Belediyesinden sağlıkçılara kırmızı karanfil
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Buca Belediyesinden sağlıkçılara kırmızı karanfil

14.03.2021 09:46 | Son Güncelleme: 14.03.2021 09:50
Buca Belediyesinden sağlıkçılara kırmızı karanfil

Buca Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramında ilçedeki sağlık çalışanlarını unutmadı.

Buca Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramında ilçedeki sağlık çalışanlarını unutmadı. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, doktor ve çalışanlara kırmızı karanfil hediye etti.

Buca Belediyesi, korona virüs süreci başta olmak üzere halk sağlığı için canlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarını Tıp Bayramında unutmadı.

Buca Belediye Başkan Yardımcısı Barış Özreçber, 14 Mart Tıp Bayramı kapsamında Buca Kadın Doğum Hastanesini ziyaret etti. Hastanede çalışan hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarına kırmızı karanfil ve hediye veren Özreçber, çalışanların Tıp Bayramını kutladı ve kendileriyle sohbet etti. - İZMİR

Buca Belediyesinden sağlıkçılara kırmızı karanfil
Buca Belediyesinden sağlıkçılara kırmızı karanfil
Buca Belediyesinden sağlıkçılara kırmızı karanfil
Buca Belediyesinden sağlıkçılara kırmızı karanfil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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