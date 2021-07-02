Buca Belediyesinden personele rekor promosyon
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Buca Belediyesinden personele rekor promosyon

Buca Belediyesinden personele rekor promosyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buca Belediyesi, maaş ödemesi yapacak banka ile promosyon anlaşmasını emekçisinin yüzünü güldürecek şekilde sonuçlandırırken, bu kapsamda belediye iştiraki olan Bucamar çalışanlarına kişi başı 7 bin 225 TL ödeme yapılacak.

Buca Belediyesi, maaş ödemesi yapacak banka ile promosyon anlaşmasını emekçisinin yüzünü güldürecek şekilde sonuçlandırırken, bu kapsamda belediye iştiraki olan Bucamar çalışanlarına kişi başı 7 bin 225 TL ödeme yapılacak.

Buca Belediyesi, personelin yüzünü güldürecek bir sözleşmeye daha imza attı. 2021 yılı başında, Buca Belediyesinin şirketi Bucamar'da görev yapan ve bin 300 personeli ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesini dönemin rekor zam oranıyla imzalayan Buca Belediyesi, maaş ödemesi yapacak banka ile promosyon görüşmelerini sonuçlandırdı. Titiz çalışmalar ve pazarlıklar sonucu, emekçinin lehine olabilecek en yüksek rakamı elde etmeyi hedefleyen belediye yetkilileri, görüşmeler sonucunda müjdeyi çalışanları ile paylaştı. Açık teklif usulüyle gerçekleştirilen ihale sonucunda, en yüksek teklifi veren banka ile anlaşma sağlandı. Tüm personelin yüzünü güldüren anlaşma kapsamında, belediye iştiraki olan Bucamar çalışanlarına kişi başı 7 bin 225 TL ödeme yapılacak. Yapılan anlaşma ise şimdiye kadar personele verilen rekor düzeyde promosyon oldu. - İZMİR

Buca Belediyesinden personele rekor promosyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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