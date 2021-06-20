Buca Belediyesinden huzurevi babalarına anlamlı hediye
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buca Belediyesinden huzurevi babalarına anlamlı hediye

Buca Belediyesinden huzurevi babalarına anlamlı hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Buca Belediyesi, özel günlerinde huzurevindeki babaları yalnız bırakmadı.

Buca Belediyesi, özel günlerinde huzurevindeki babaları yalnız bırakmadı. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından özenle hazırlanan saksı çiçekleri ve hediye paketleri, Babalar Günü anısına huzurevine teslim edildi.

Buca Belediyesi, Babalar Günü'nde huzurevindeki koca çınarları unutmadı. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsünde yer alan huzurevindeki babalar ziyaret edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze gerçekleştirilemeyen etkinlikte, huzurevindeki babalara hediyeler verildi. Müdürlük ekipleri tarafından özenle hazırlanan saksı çiçekleri ve paketlerin üzerinde, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın "Varlığıyla güç veren, karşılıksız sevgi ve güvenin adı babalarımızın babalar günü kutlu olsun" kutlama mesajı yer aldı. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral ve Buca Belediye Başkanvekili Burcu Er Durmaz tarafından hazırlanan çiçek ve paketler, babalara dağıtılmak üzere teslim edildi.

Engelli baba Çınar unutulmadı

Öte yandan Babalar Günü programı kapsamında huzurevinin ardından engelli baba Efkan Çınar'a ziyaret gerçekleştirildi. Sürpriz ziyaret kapsamında engelli baba Çınar'a hediyesi verilirken keyifli sohbet gerçekleştirildi. - İZMİR

Buca Belediyesinden huzurevi babalarına anlamlı hediye
Buca Belediyesinden huzurevi babalarına anlamlı hediye
Buca Belediyesinden huzurevi babalarına anlamlı hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker İlham Aliyev Angela Merkel Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hülya Avşar Kaan Yıldırım Rafet El Roman Kerimcan Durmaz
Spor Şenol Güneş Yiğit Şardan Nihat Özdemir Merih Demiral Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buca Belediyesinden huzurevi babalarına anlamlı hediye - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.6.2021 12:03:39. #1.15#

title