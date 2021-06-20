Buca Belediyesinden huzurevi babalarına anlamlı hediye

Buca Belediyesi, özel günlerinde huzurevindeki babaları yalnız bırakmadı.

Buca Belediyesi, özel günlerinde huzurevindeki babaları yalnız bırakmadı. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından özenle hazırlanan saksı çiçekleri ve hediye paketleri, Babalar Günü anısına huzurevine teslim edildi.

Buca Belediyesi, Babalar Günü'nde huzurevindeki koca çınarları unutmadı. Kadın ve Aile Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Kampüsünde yer alan huzurevindeki babalar ziyaret edildi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında yüz yüze gerçekleştirilemeyen etkinlikte, huzurevindeki babalara hediyeler verildi. Müdürlük ekipleri tarafından özenle hazırlanan saksı çiçekleri ve paketlerin üzerinde, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın "Varlığıyla güç veren, karşılıksız sevgi ve güvenin adı babalarımızın babalar günü kutlu olsun" kutlama mesajı yer aldı. Buca Belediye Başkan Yardımcısı Hatice Güral ve Buca Belediye Başkanvekili Burcu Er Durmaz tarafından hazırlanan çiçek ve paketler, babalara dağıtılmak üzere teslim edildi.

Engelli baba Çınar unutulmadı

Öte yandan Babalar Günü programı kapsamında huzurevinin ardından engelli baba Efkan Çınar'a ziyaret gerçekleştirildi. Sürpriz ziyaret kapsamında engelli baba Çınar'a hediyesi verilirken keyifli sohbet gerçekleştirildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı