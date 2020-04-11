Buca Belediyesinden geceden sabaha ekmek mesaisi
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İçişleri Bakanlığı, Buca Belediyesi, Buca, Güncel

Buca Belediyesinden geceden sabaha ekmek mesaisi

İçişleri Bakanlığı tarafından iki gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma yasağında Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi bölgelerde ilk etapta 40 bini aşkın ekmek dağıtımı gerçekleştirdi.

11.04.2020 11:39 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:40
Buca Belediyesinden geceden sabaha ekmek mesaisi

İçişleri Bakanlığı tarafından iki gün boyunca ilan edilen sokağa çıkma yasağında Buca Belediyesi, ihtiyaç sahibi bölgelerde ilk etapta 40 bini aşkın ekmek dağıtımı gerçekleştirdi. Geceden sabaha kadar hızla organize olan ekipler, günün ilk ışıklarında vatandaşın kapısında ekmeği hazır etti. Hemşehrilere paniğe kapılmamalarını söyleyen Başkan Kılıç, "Böyle gelişmelerde her şeyden önce vatandaşlarımızın içi rahat olsun. Bu süreci birlikte atlatacağız" dedi.

Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu için ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağında Buca Belediyesi, birimlerini temel ihtiyaçların karşılanması için seferber etti. Yasağın açıklanması üzerine mutfağın en temel ihtiyacı ekmek almak için fırınlara akın eden ama ekmek temin edemeyen, fırınlara uzak olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Destek İşleri Müdürlüğü harekete geçti.

İhtiyaç sahiplerine 40 bini aşkın ekmek

Buca'daki ihtiyaç sahibi aileler için gerçekleştirilen çalışma için ekipler, gece yasağın ilk saatlerinde organize olarak günün ilk ışıklarında dağıtıma çıktı. Yapılan planlama doğrultusunda ilk olarak ihtiyaç sahibi bölgelerde gerçekleştirilen dağıtımda, ilk etapta 40 bin adet ekmeğin ücretsiz dağıtımı gerçekleştirilirken, bu rakamın ihtiyaca paralel artacağı belirtildi. Sabah erken saatte ekipleri kapısında gören vatandaşlar ise personele teşekkür etti.

"Birlikte atlatacağız"

Yasak gündeme gelir gelmez çalışmalar için talimat veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Korona virüs vakasının yayılmasını önlemek için bu tür tedbirleri önemsiyoruz. Kararı öğrenir öğrenmez özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimiz için çalışmalarımızı başlattık. Geceden sabaha kadar uykusuz çalışarak vatandaşlarımızın uyandıklarında kapılarında ekmeklerini hazır ettik. Böyle gelişmelerde her şeyden önce vatandaşlarımızın içleri rahat olsun. Bu süreci birlikte atlatacağız. Biz, Buca Belediyesi olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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