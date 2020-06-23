Buca Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağına üye oldu Buca Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağına üye oldu.

Buca Belediyesi, Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağına üye oldu. Yerel İzleme-Araştırma ve Uygulamalar Derneği tarafından oluşturulan; belediyeleri ortak paydada buluşturup, modern ve sürdürülebilir kentlerin temelini atmayı hedefleyen ağ ile iklim krizi, yoksulluk, adalet, ekonomik eşitsizlik gibi konularda ortak projeler hayata geçirilecek.

Modern bir kent oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Buca Belediyesi, ilçenin kaderini değiştirecek Sürdürülebilir Kentsel Gelişim Ağına üye oldu. Yerel İzleme-Araştırma ve Uygulamalar Derneği (Yereliz) tarafından Türkiye'nin farklı bölgelerinden belediyeleri bir araya getirerek oluşturulan ağ ile sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülecek. Gelişim Ağı'nın Buca ayağını Buca Belediyesi Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 'Sürdürülebilirlik Ofisi' yürütecek.

Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına hizmet edecek ağ sayesinde, yerellerin küresel ölçekli gündemlerle arasında bağ kurulacak. Kentin iklim krizi, yoksulluk, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış, adalet, kurumsal kaynakların ve yapıların güçlenmesi gibi toplam 17 başlıkta konu için özel çalışma yapılacak. Ele alınan konular teker teker ölçeklendirilip, değerlendirilerek döngüsel ekonomi vurgusunun süreklilik haline getirilmesi sağlanacak. Ağa üye olan belediyeler, hazırladıkları sürdürülebilir projelerini birbirleriyle paylaşma imkanına da sahip olacak.

"Yoksulluğu, eşitsizliği ortadan kaldıracak eylem planı"

Projenin, Buca'nın sürdürülebilir bir geleceği inşa edeceğini ifade eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Buca Belediyesi olarak oluşturacağımız sürdürülebilirlik stratejisi, sadece Buca'daki değil, yer kürenin her köşelerindeki insanları gözetmektedir. Bu ağ sayesinde belirlenen ortak amaçları, hayata geçireceğimiz projelerin odak noktasına koyarak sürdürülebilir bir kent için çalışacağız. Bu ağ ile belirlenen her hedef, yoksulluğu ortadan kaldırmak, gezegenimizi korumak, tüm insanların barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun Buca'da öncelikle vatandaşlarımızın sorunlarının kalıcı çözüme kavuşturmak için önemli bir projedir" diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA