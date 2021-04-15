Buca Belediyesi parkları A'dan Z'ye yeniledi

Buca Belediyesi, hemşehrilerin rahat bir nefes alabilmeleri için kısmi kapanma dönemi öncesi, ilçenin parklarında başlattığı bakım ve onarım çalışmalarını hızlandırdı.

Yapılan planlama doğrultusunda üç müdürlüğe bağlı ekipler, parklarda eş zamanlı olarak temizlik, tamir, kosa ve çevre düzenlemesi çalışmalarını gerçekleştirmeye devam edecek.

Buca Belediyesi, hemşehrilerin rahat ve huzurlu bir nefes almaları için kentin yeşil alanlarında çalışmalarına hız verdi. Parklardaki bakım ihtiyaçlarını tespit eden Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ihtiyaç önceliğine göre çalışmaları planladı.

Planlama doğrultusunda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, parklarda çim biçme, kosa çalışması gerçekleştirerek yeşil alanları güzel ve estetik bir görüntüye kavuşturdu. Parklarda bulunan oyun gruplarının, spor aletlerinin ve parklarda vatandaşların dinlenmesi için konumlandırılan bankların tamirat ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi.

ÖNCE ONARILDI SONRA TEMİZLENDİ

Park ve Bahçeler Müdürlüğü saha ekiplerinin yanı sıra eş zamanlı olarak Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü de kolları sıvadı. Temizlik İşleri Müdürlüğü saha ekipleri, parkları uçtan uca pırıl pırıl yaparken, Fen işleri Müdürlüğü saha ekipleri ise yürüyüş yolları, kaldırım ve çevre düzenlemesinde kırılan, bozulan yerlerin bakımını gerçekleştirdi; eksik yerlerde kilit parke taşı döşemesi ve bordür çalışması yaptı. Çalışmalar, planlamalar doğrultusunda Buca'nın tüm park ve bahçelerinde devam edecek.

Kaynak: Bültenler