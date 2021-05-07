Buca Belediyesi'ne Avrupa'dan finalist onuru
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Buca Belediyesi'ne Avrupa'dan finalist onuru

Buca Belediyesi'ne Avrupa'dan finalist onuru
Bültenler - Haberler | Güncel

Buca Belediyesi'nin Sıfır Atık Projesi kapsamında Pırlanta Merkezi öğrencileriyle hayata geçirdiği "31 Gün Sıfır Atık Programı" Avrupa Atık Azaltım Haftası'nda finalist olmaya hak kazandı.

Çalışmayla Buca Belediyesi Türkiye'de finalist olan tek yerel yönetim olma onuru kazandı.

Sürdürülebilir bir kent hedefiyle çevreci projeleri hayata geçiren Buca Belediyesi, Pırlanta Merkezi öğrencileriyle yaptığı sıfır atık projesiyle Avrupa'da finalist olma onuru yaşadı.

Atık azaltma, ürünün yeniden kullanımı ve maddesel geri dönüşüm stratejileri hakkında farkındalık yaratmayı amaç edinen Avrupa Atık Azaltım Haftası (EuropeanWeekfor WasteReduction – EWWR) Projesi kapsamında bu yıl 21-29 Kasım 2020 tarihlerinde "Görünmez Atık" teması ile farkındalık projesi gerçekleştirildi.

Proje kapsamında pandemi sürecinde evlerinde kalan 3-6 yaş arası Pırlanta Merkezi öğrencileri, sosyal medya hesaplarından yayınlanan videolar aracılığıyla, her gün evde kullanılmayan malzemelerle birbirinden farklı faaliyetler yaptı. Oyuncaktan diş fırçasına, termostan dudak kremine kadar ortaya çıkan birçok yaratıcı eser ise Buca Belediyesi'nin zemin katında düzenlenen farkındalık sergisiyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

TÜRKİYE'DE FİNALİST OLAN TEK YEREL YÖNETİM

Avrupa Atık Azaltma Haftası kapsamında Türkiye'nin 17 ilinden kurumlar tarafından toplam 54 faaliyet gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Buca Belediyesi'nin sıfır atık projesi kapsamında yürüttüğü '31 Gün Sıfır Atık Programı' öne çıkan önemli eylemlerden oldu. Öğrenmenin en etkili olduğu okul öncesi çağdaki Pırlanta Merkezi öğrencilerinin, sıfır atık bilincinin yükselmesini ve kalıcı davranış haline gelmesini hedefleyen "31 Gün Sıfır Atık Programı', Avrupa Özel Ödülü Kamu Yönetimi kategorisi için başvuru yapmaya hak kazandı. Buca Belediyesi, Avrupa Özel Ödülü Kamu Yönetimi kategorisi adaylığı ile Türkiye'de finalist olan tek yerel yönetim olma özelliğini sağladı.

Kaynak: Bültenler

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