08.09.2019 12:50

Buca Belediyesi'nden kurtuluşa özel İzmir videosu

"Sizce İzmir ne demek?" anketi başlatan belediye, en popüler cevaplarla hazırladığı videoda İzmir ruhunu yansıttı

İZMİR - Buca Belediyesi, İzmir'in kurtuluşu 9 Eylül'ün 97'inci yıl dönümünü özel bir videoyla kutladı. Sosyal medya hesapları üzerinden "Sizce İzmir ne demek?" anketi başlatan belediye, en popüler cevaplarla hazırladığı videoda İzmir ruhunu yansıttı.

Türkiye'nin aydınlık yüzü İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül öncesi, Buca Belediyesi sosyal medya üzerinden özel bir çalışma başlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde gerçekleştirilen kurtuluş mücadelesinin İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasıyla zaferle sonuçlandığı, 9 Eylül 1922'nin 97'inci yıl dönümüne özel olarak sosyal medyadan anket gerçekleştirildi.

Sizce İzmir ne demek?

Buca Belediyesi ve Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ankette, İzmirliler için İzmir'in ne ifade ettiği, "Sizce İzmir ne demek?" sorusuyla soruldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ankette popüler olan yanıtlar içerisinde "hoşgörü, kardeşlik, aydınlık, özgürlük, cumhuriyet" gibi kent kimliğine dair ifadeler yer aldı.

İzmir, kurtuluş demek

Vatandaşlardan gelen cevapların ardından 9 Eylül'ün ruhuna uygun olarak İzmir videosu hazırlandı. Buca'nın sembol yerlerinde çekilen videoda her yaştan ve her kesimden gönüllü olan vatandaşlar, İzmir'i anlattı. Video ile tüm İzmirlilerin 9 Eylül kurtuluş gününü kutlayan Başkan Erhan Kılıç ise, "İzmir demek, cesaret demek; kurtuluş demek" ifadesini kullandı.

Kaynak: İHA