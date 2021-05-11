Buca Belediyesi'nde tam kapanma mesaisi
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Buca Belediyesi'nde tam kapanma mesaisi

Buca Belediyesi'nde tam kapanma mesaisi
Bültenler - Haberler | Güncel

Gelen talepleri planlama doğrultusunda gerçekleştiren ekipler, son olarak Yörük Ali Efe Parkı'nda A'dan Z'ye bakım çalışması gerçekleştirirken çalışmaların hız kesmeden süreceği kaydedildi.

Tam kapanma günlerini fırsata çeviren Buca Belediyesi, emekçileriyle sokak sokak bakım çalışmalarına hız kattı.

Buca Belediyesi, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında alınan tam kapanma günlerinde saha çalışmalarına hız kattı.

Sokağa çıkma yasağı günlerini fırsat bilen Buca Belediyesi, icraat müdürlükleriyle sahada seferberlik ilan etti.Vatandaşlardan ve muhtarlardan gelen talepler doğrultusunda çalışmalarını planlayan ekipler,eş zamanlı çalışmalarla Buca'yı güzelleştirmeye devam ediyor.

YÖRÜK ALİ EFE'DE TAM BAKIM

Yapılan planlamalar doğrultusunda Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Efeler Mahallesi'nde yer alan Yörük Ali Efe Parkı'nda çalışma başlattı. Parkın içerisinde ve çevresinde genel temizlik yapan ekipler, uzayan ot ve çimlerde kosa çalışması gerçekleştirdi.Çevre düzenlemesiyle estetik bir görünüme kavuşan parkta, tamir ve bakım çalışmaları gerçekleştirildi.Kırılan spor aletlerinin ve oyun gruplarının tamirini yapan ekipler, boya çalışması yaptı. Bahar bakımının pek çok yeşil alanda süreceği belirtildi.

Kaynak: Bültenler

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