Buca Belediyesi'nde gündem "deprem"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Buca Belediyesi'nde gündem "deprem"

05.12.2020 10:45 | Son Güncelleme: 05.12.2020 10:49
Buca Belediyesi'nde gündem

Buca Belediyesi, yılın son meclisinde İzmir depremi ve kentte alınabilecek önlemleri masaya yatırdı.

Buca Belediyesi, yılın son meclisinde İzmir depremi ve kentte alınabilecek önlemleri masaya yatırdı. Depremin ardından Buca'daki riskli yapılar ve kentsel dönüşüm hakkında bilgi veren Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, toplanma alanlarındaki eksikliğe dikkat çekti. Kılıç, eski Buca Stadyumu'nun bir meydan olarak Buca'ya kazandırılması için çağrı yaptı.

Buca Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç başkanlığında gerçekleştirildi. Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, depremin ardından Buca'da yaşanan hasarlı yapılar ve çalışmalar hakkında meclise bilgi verdi. İzmir depreminin ardından Buca'da 1 adet acil yıkılması gereken, 20 adet de ağır hasarlı bina tespit edildiğini söyleyen Başkan Kılıç, süreç boyunca Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürüttüklerini belirtirken, "Acil yıkılması gereken binamız yıkıldı. 20 ağır hasarlı binanın yasal tebligat süresi devam ediyor. Bakanlığımız ve kaymakamlığımızla koordineli bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız Fatma Varak ile bir toplantı gerçekleştirdik. Riskli görülen yapılarla ilgili alınan önlemlerde en iyi çalışan belediyenin Buca Belediyesi olduğu ortaya çıktı" dedi.

Buca genelindeki riskli mahallelerde kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandığını söyleyen Kılıç, "Buca genelinde Ufuk Mahallesi'nin planları bitmek üzere. Seyhan Mahallesi ve Çaldıran Mahallesinde şu an plan çalışmaları yapılıyor. Son olarak Buca'nın neredeyse yarısına denk gelecek kadar bin 200 hektarlık bir alanda plan çalışması başladı. Yani Buca'nın hemen hemen genelinde, özellikle riskli olabilecek alanlarda plan çalışmamız devam ediyor" diye konuştu.

Eski Buca Stadyumuna meydan önerisi

Deprem anında Buca'da yaşanan toplanma alanlarının azlığın üzerinde duran Başkan Kılıç, "Biz bu deprem anında ne kadar aciz olduğumuzu gördük. Herkes yollara döküldü, trafik inanılmaz sıkıştı. Özellikle Buca'da bir toplanma alanı eksikliği olduğunu görüyoruz. Dumlupınar Mahallesinde toplanma alanı olabilecek bir yer olmadığını görüyoruz. Çevik Bir Meydanı var ama yetersiz kalıyor. Bu sebepten dolayı mümkün olduğunca hep birlikte toplanma alanlarımızı artırmak için çalışma yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. Eski Buca Stadyumu'nun olduğunu alanı imar planlarında da geçtiği gibi bir meydana, parka çevirelim. Hem kentimiz bir park, bir meydan kazandırmış olur; hem de bir toplanma alanımız olur. O yüzden ben özellikle iktidar partisindeki meclis üyelerimizden de destek bekliyorum. Orayı bir meydan haline getirelim" dedi.

Öte yandan, meclis gündemine Cumhuriyet Halk Partili meclis üyeleri tarafından geçtiğimiz ay yaşamını yitiren gazeteci yazar Bekir Coşkun'un adının Buca'da ölümsüzleştirilmesi için önerge verildi. Önergeyi gündeme alan meclis, Menderes Mahallesinde yapımı devam eden parka Bekir Coşkun Parkı adının verilmesine oy birliğiyle karar verdi. - İZMİR

Buca Belediyesi'nde gündem 'deprem'
Buca Belediyesi'nde gündem 'deprem'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika gündem: Depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi
Son dakika gündem: Depremde, babaanneleriyle ölen yavruları için çocuk parkı istedi
Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü
Çayırova Belediyesi Aralık meclisinde gündem maddeleri görüşüldü
Son dakika gündem: Cumayeri Belediyesi çalışanlarına korona virüs testi
Son dakika gündem: Cumayeri Belediyesi çalışanlarına korona virüs testi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Murat Kurum Meral Akşener Muhsin Fahrizade Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özberk İrem Derici Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Okan Buruk Samet Aybaba Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Çocuk Aralık Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Buca Belediyesi'nde gündem "deprem" - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 10:49:32. #1.15#
title