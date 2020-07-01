Buca Belediyesi kurum içi eğitimde Ozan Bingöl'ü konuk etti Kurum kaynaklarını verimli şekilde kullanarak vatandaşlara en iyi hizmeti sağlamak için çalışan Buca Belediyesi, Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'ü konuk etti.

Bingöl, belediye bünyesinde gerçekleştirilen eğitimde, gelir artırımına yönelik çalışma örneklerini paylaştı. Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç yönetiminde tasarruf ve doğru kaynak kullanımıyla mali disiplin sağlayan Buca Belediyesi, kurum içi eğitimlerine devam ediyor. Düzenli olarak gerçekleştirilen eğitimler kapsamında Türkiye'nin en etkin ekonomi yazarlarından Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl, Buca Belediyesi'nin gelir arttırıcı çalışma rotasını belirlemesine katkı sağlamak için sunum yaptı. DAHA İYİ HİZMET İÇİN GELİR ARTIRMA YÖNTEMLERİ Belediyenin kaynaklarını artırarak vatandaşlara daha etkili hizmet sunabilmesine yönelik bilgiler veren Bingöl; gelir, tahakkuk, tahsilat arttırıcı yöntemlerin yanı sıra takip yöntemleri gibi birçok konuyu masaya yatırdı. Belediyenin mevcut durum tespitinin yapıldığı toplantıda, çözüm önerileri geliştirilerek belediye gelirlerinin artırılması için yol haritaları belirlendi. Kaynak: Bültenler