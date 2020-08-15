Buca Belediyesi İzcilik Merkezi yenilenen yüzüyle kapılarını açtı
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Buca Belediyesi İzcilik Merkezi yenilenen yüzüyle kapılarını açtı

Doğa tutkunlarını Kaynaklar bölgesinin eşsiz güzellikleriyle buluşturan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, pandemi sonrası yenilerek ziyaretçilerine kapılarını açtı.

Buca Belediyesi İzcilik Merkezi yenilenen yüzüyle kapılarını açtı
15.08.2020 10:40 | Son Güncelleme: 15.08.2020 10:44

Doğa tutkunlarını Kaynaklar bölgesinin eşsiz güzellikleriyle buluşturan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, pandemi sonrası yenilerek ziyaretçilerine kapılarını açtı. Turuncu Çember alan düzenlemeleri ve eşsiz lezzetleriyle Dere Kafe'nin eşlik ettiği merkez, yeni misafirlerini bekliyor.

Pandemi döneminde faaliyetlerine ara veren, binlerce genç ve doğa tutkununun buluşma noktası olan İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi, yemyeşil doğada 7'den 70'e tüm misafirlerine unutamayacakları bir deneyim yaşatmak için yeniden hazırlandı. Merkezdeki ağaç evlerin tamamı baştan aşağı yenilendi. Boyama ve bakım çalışmalarının yanı sıra bungalov evlere engelli rampalı balkonlar yapıldı, korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte, sosyal mesafe ve ateş ölçüm önlemleri alındı. Merkez; ağaç evi, bungalovları, çadır alanları, bisiklet tamir-kiralama alanı ve çok sayıda aktivite alanıyla doğayla baş başa zaman geçirmek isteyen misafirler için düzenlendi. Toplu ve bireysel olarak tüm organizasyonlara imkan sağlayan İzcilik ve Doğa Sporları Merkezinden yararlanmak isteyen doğa tutkunları, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile iletişime geçebilecek.

Turuncu Çemberli Dere Kafe misafirlerini ağırlıyor

İzcilik merkezine muhteşem lezzetleriyle eşlik eden Dere Kafe de normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçi akınına uğruyor. Masalar arası sosyal mesafe, el yıkama bilgilendirmeleri, karekod sistemli menü, personelin sağlık ve hijyen belgeleri, tuvalet temizliği, atık maske ve eldiven kutusu ile Turuncu Çember alan Dere Kafe, özellikle hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmez mekanı oldu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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