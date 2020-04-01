Buca Belediyesi "evde kal" dedi, ihtiyaçları karşıladı Bucalı hemşehrilerin evlerinde güvenli bir şekilde koronavirüsten korunmaları için çalışan Buca Belediyesi, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan yardım paketlerini ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı.

Temel mutfak ihtiyaçlarının yer aldığı paketlere koronavirüsten korunmak için belirlenen 14 kurallık bilgi notları konularak "evde kal" çağrısı yapıldı.Öte yandan, yasak gereği sokağa çıkamayan 65 yaş üstü hemşehrilerin ise ihtiyaçları yerine getirildi.

Koronavirüse karşı bir yandan tüm tedbirleri alırken vatandaşa "evde kal" çağrısı yapmayı sürdüren Buca Belediyesi, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Koronavirüs önlemleri kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere erzak paketleri hazırlandı.

İHTİYAÇ SAHİPLERİNE MUTFAK ERZAKI

Buca genelinde dezavantajlı bölgeler başta olmak üzere mahalle mahalle liste belirlendi. Listede ihtiyaç sahibi aileler yer aldı.İçerisinde temel mutfak ihtiyaçları ve ayranın yer aldığı paketler, sosyal yardım ekipleri tarafından binlerce kapı ziyaret edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Hazırlanan erzak paketlerinin içerisine ise Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsten korunmak için açıklanan 14 maddelik kuralların ve Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç'ın "evde kal" mesajının yazılı olduğu bilgilendirme kartları konuldu.

65 YAŞ ÜSTÜ HEMŞEHRİLERİN ACİL İHTİYAÇLARI YERİNE GETİRİLDİ

Bir yandan ihtiyaç sahiplerine erzak paketleri ulaştırılırken bir yandan da İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş üstü hemşehrilerin yardım talepleri yerine getirilmeye devam edildi. Yaşlıların, hastane, eczane, market alışverişi ve acil ihtiyaçları zabıta ekipleri tarafından teker teker karşılandı. Sokaklarda yasaktan haberi olmayan yaşlıların ise hızla ihtiyaçları giderilerek evlerine ulaştırıldı.

Kaynak: Bültenler