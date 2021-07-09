Buca Belediyesi ekipleri kurbanlık denetimi için sahaya indi

Buca Belediyesi ekipleri, kurban pazarlarında sağlık kontrolünün yanı sıra küpe ve evrak denetimi yaptı.

Buca Belediyesi ekipleri, kurban pazarlarında sağlık kontrolünün yanı sıra küpe ve evrak denetimi yaptı. Sosyal mesafe kurallarına göre yapılan geleneksel alışverişin yıldızı, 1 ton 240 kilogramlık "Paşa" oldu.

Buca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan satış noktalarında denetimlere hız verdi. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere kurban satış pazarlarını tek tek denetledi. Pazarlarda yer alan binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sağlık muayenesi yapılırken, hayvan pasaportları ve kulak küpelerinin kontrolleri de yapıldı. Ayrıca hayvanların aşı ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığı da denetlendi. Denetimlerin, bölgeye yeni hayvanlar girdikçe periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.

Denetimlerde, sağlıklı bir kurbanlık seçiminde vatandaşların dikkat etmesi gereken kuralları anlatan Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü ve Veteriner Hekim Birol Topal, "Sağlıklı bir kurbanlık hayvanın seçilmesi için öncelikle hayvanın ayakta bulunması lazım. Hayvanı 1-2 metre yürüterek hayvanda bir topallık olup olmadığını gözlemliyoruz. Daha sonra hayvanın burun kısmı parlak ve nemli olmalı; akıntı gelmemeli. Gözü parlak, canlı olmalı ve göz akıntısı olmamalı. Hayvana baktığımızda tüylerinin karışık olmaması lazım. Canlı ve çevredeki etmenlere duyarlı olması lazım. Kondisyonunu görmek için de sırtını ellediğimizde direk kemik değil bir et tabakasının gelmesi lazım. Asıl önemli konu ise hayvanın kulak küpesinin olması lazım. Bu küpe, sağlıklı olduğunu ve geldiği yerde sağlık kontrollerinin yapıldığını gösterir" dedi.

Kurban pazarının yıldızı 1 ton 240 kiloluk paşa

Pazarda, küçükbaş hayvanlar bin 400 TL – 2 bin 700 TL arasında seyrederken, büyükbaş hayvanlar ise 6 bin 500 TL – 36 bin TL arasında belirlendi. Kurbanlık pazarının yıldızı ise Erzurum'dan getirilen 1 ton 240 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli büyükbaş hayvan oldu. Kurbanlık alışverişinde gelenekselleşen kurban pazarlığı ise sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılırken, renkli görüntülere sahne oldu. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı