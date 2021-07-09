Buca Belediyesi ekipleri kurbanlık denetimi için sahaya indi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Buca Belediyesi ekipleri kurbanlık denetimi için sahaya indi

Buca Belediyesi ekipleri kurbanlık denetimi için sahaya indi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Buca Belediyesi ekipleri, kurban pazarlarında sağlık kontrolünün yanı sıra küpe ve evrak denetimi yaptı.

Buca Belediyesi ekipleri, kurban pazarlarında sağlık kontrolünün yanı sıra küpe ve evrak denetimi yaptı. Sosyal mesafe kurallarına göre yapılan geleneksel alışverişin yıldızı, 1 ton 240 kilogramlık "Paşa" oldu.

Buca Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi hayvan satış noktalarında denetimlere hız verdi. Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaynaklar bölgesi başta olmak üzere kurban satış pazarlarını tek tek denetledi. Pazarlarda yer alan binlerce büyükbaş ve küçükbaş hayvanın sağlık muayenesi yapılırken, hayvan pasaportları ve kulak küpelerinin kontrolleri de yapıldı. Ayrıca hayvanların aşı ve kontrollerinin yapılıp yapılmadığı da denetlendi. Denetimlerin, bölgeye yeni hayvanlar girdikçe periyodik olarak devam edeceği ifade edildi.

Denetimlerde, sağlıklı bir kurbanlık seçiminde vatandaşların dikkat etmesi gereken kuralları anlatan Buca Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürü ve Veteriner Hekim Birol Topal, "Sağlıklı bir kurbanlık hayvanın seçilmesi için öncelikle hayvanın ayakta bulunması lazım. Hayvanı 1-2 metre yürüterek hayvanda bir topallık olup olmadığını gözlemliyoruz. Daha sonra hayvanın burun kısmı parlak ve nemli olmalı; akıntı gelmemeli. Gözü parlak, canlı olmalı ve göz akıntısı olmamalı. Hayvana baktığımızda tüylerinin karışık olmaması lazım. Canlı ve çevredeki etmenlere duyarlı olması lazım. Kondisyonunu görmek için de sırtını ellediğimizde direk kemik değil bir et tabakasının gelmesi lazım. Asıl önemli konu ise hayvanın kulak küpesinin olması lazım. Bu küpe, sağlıklı olduğunu ve geldiği yerde sağlık kontrollerinin yapıldığını gösterir" dedi.

Kurban pazarının yıldızı 1 ton 240 kiloluk paşa

Pazarda, küçükbaş hayvanlar bin 400 TL – 2 bin 700 TL arasında seyrederken, büyükbaş hayvanlar ise 6 bin 500 TL – 36 bin TL arasında belirlendi. Kurbanlık pazarının yıldızı ise Erzurum'dan getirilen 1 ton 240 kilogram ağırlığındaki "Paşa" isimli büyükbaş hayvan oldu. Kurbanlık alışverişinde gelenekselleşen kurban pazarlığı ise sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde yapılırken, renkli görüntülere sahne oldu. - İZMİR

Buca Belediyesi ekipleri kurbanlık denetimi için sahaya indi
Buca Belediyesi ekipleri kurbanlık denetimi için sahaya indi
Buca Belediyesi ekipleri kurbanlık denetimi için sahaya indi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Adana'da 2 çocuk annesinin çığlığı: Öldürülmekten korkuyorum
Son dakika haberleri! Adana'da 2 çocuk annesinin çığlığı: Öldürülmekten korkuyorum
Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi
Atık toplayıcısı Afgan, kendisine saldıran üç kişiden birini kısa süreli kavgadan sonra etkisiz hale getirdi
Bakan Pakdemirli: 'Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 420,5 milyon lirayı bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz.'
Bakan Pakdemirli: "Tarımsal destek ödemeleri kapsamında yaklaşık 420,5 milyon lirayı bugün üreticilerimizin hesaplarına aktarmaya başlıyoruz."
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Vahap Seçer Muharrem İnce Süleyman Soylu Vladimir Putin
Magazin Ebru Gündeş İbrahim Selim Serenay Sarıkaya Mahsun Kırmızıgül
Spor Salih Uçan Arda Turan Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Buca Belediyesi ekipleri kurbanlık denetimi için sahaya indi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.7.2021 10:45:58. #1.15#

title