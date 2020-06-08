Buca Belediyesi bir yılda 8 bin hayvana kucak açtı
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Buca Belediyesi bir yılda 8 bin hayvana kucak açtı

Buca Belediyesi, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile binlerce sokak hayvanına kucak açıyor.

Buca Belediyesi bir yılda 8 bin hayvana kucak açtı
08.06.2020 10:04 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:07

Buca Belediyesi, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurduğu Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ile binlerce sokak hayvanına kucak açıyor.

Doğumdan ölüme kadar yaşamlarının tüm evrelerinde can dostlara bakım ve tedavi hizmeti veren Buca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, bir yılda 8 bin hayvana kucak açtı. Zor şartlarda yaşam savaşı veren sokak hayvanlarına hizmet veren merkez, bir yılda bin 306 hayvana kısırlaştırma ve aşılama yaptı, 483'ünü sahiplendirerek sıcak bir yuvaya kavuşturma başarısı gösterdi.

8 bin hayvan yaşama döndürüldü

Buca Tınaztepe mevkiinde son teknolojik donanımı, ambulansı, acil müdahale ve röntgen odalarıyla sokak hayvanlarına tedavi ve bakım hizmeti veren Buca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi bir yılda binlerce hayvana tedavi ve bakım desteği vererek büyük bir başarıya imza attı. Yaralanan ve hastalanan 6 bin 491 sokak hayvanını hayvan ambulansıyla merkeze naklederek tedavilerini gerçekleştiren uzman veteriner hekimler, tedavi ile birlikte çeşitli nedenlerle Rehabilitasyon Merkezine getirilen 8 bin hayvana yaşam desteği sundu.

Bin 306 hayvana kısırlaştırma ve aşı

Sokağın sert koşulları karşısında zarar gören, yaralanan can dostlarına hızlı bir şekilde müdahale etmek, onları sağlıklarına kavuşturmak üzere tam donanımlı Hayvan Ambulansıyla hizmet veren merkez, kontrolsüz üremenin önüne geçmek için bir yılda bin 306 sokak hayvanına kısırlaştırma işlemi uyguladı. Kısırlaştırılan hayvanlara iç-dış parazit ve kuduz aşılaması yaparak sokaklarda sağlıklı yaşam sürmelerini sağladı.

Can dostlar sıcak yuvaya kavuştu

Bakımları tamamlanan sağlıklı can dostlara, sıcak ve güzel bir yuva kazandırmak için ön ayak olan merkez, İzmir genelinde faaliyet gösteren hayvan hakları dernekleri işbirliğiyle düzenlenen "Satın Alma Sahiplen" ve "FestPati Buca" etkinlikleriyle toplam 483 can dostunu sıcak bir yuvaya kavuşturdu.

Hayvanlara 60 beslenme odağı

Özellikle pandemi sürecinde ve soğuk hava şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kent genelinde 60 beslenme odağı oluşturan Buca Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü kanalıyla düzenli olarak beslenme odaklarına tonlarca kedi ve köpek mamaları desteği sağlıyor. Korona virüs (Covid-19) günlerinde gelen her talebe karşılık mama ve su desteği sağlayan Veteriner Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanlarda, hayvan gönüllüleriyle birlikte iş yerlerinden alınan yiyecekleri kırsal bölgelerdeki can dostlarına gıda desteği sağlıyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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