Bubi Dağı'na tırmanan öğretmenler halay çekip enerji depoladı

22.11.2019 17:28 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:28

Ağrı'da ara tatilin son gününde bir araya gelen öğretmenler, 2 bin 450 rakımlı Bubi Dağı'nda doğa yürüyüşü ve tırmanış gerçekleştirerek, davul zurna eşliğinde halay çekti.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, öğretmenlerin stres atması ve eğlenmesi amacıyla il merkezine 18 kilometre uzaklıktaki 2 bin 450 rakımlı Bubi Dağı'nda doğa yürüyüşü ve tırmanış etkinliği düzenlendi.

Minibüslerle etkinliğin yapılacağı Bubi Dağı'na götürülen öğretmenler, zorlu doğa yürüyüşüne başlayarak tırmanışa geçti.

Tırmanışlarını tamamlayarak yüksek kesimlerde fotoğraf çekilen öğretmenler, daha sonra davul zurna eşliğinde halay çekip türküler söyledi.

Semaverde ateş yakıp çay yapan öğretmenler, pişirdikleri yemekleri yedikten sonra etkinliği tamamlayıp il merkezine döndü.

Etkinliklere katılan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neriman Karakoç, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğretmenlerle doğa yürüyüşüne çıktıklarını söyledi.

Yürüyüşün zorlu ve güzel geçtiğini belirten Karakoç, "Hem biz hem de öğretmenlerimiz çok eğlendik. Yürüyüş sonrası öğretmen arkadaşlarımız halay çekti. Yemek yapıp davul zurna eşliğinde eğlendiler. Ara tatilin öğretmenlerimize çok iyi geldiğini düşünüyorum. Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ara tatilde öğretmenlerimiz hem stres attı hem de sosyalleşerek güzel vakit geçirdi. İnşallah hem öğretmenlerimiz hem de öğrencilerimiz eğitime daha dinç bir şekilde başlayacak." dedi.

Öğretmen Muhterem Yardımcı ise ilk defa doğa yürüyüşüne katıldığını ve etkinliğin çok keyifli geçtiğini ifade ederek, "Doğa yürüyüşüne kendi isteğimle katıldım. Ara tatil için yapılan bir etkinlikti ve çok beğendim. Zorluydu ama çokta zevkliydi. Kendimi eğitim ve öğretime daha iyi motive ettim. Çay içtik, yemek yedik, eğlendik ve halaylar çektik." diye konuştu.

Kaynak: AA