Buba: Almanya GSYH'sı ikinci çeyrekte hafif düştü

– Almanya Merkez Bankası (Buba), yayınladığı aylık raporunda, ihracatçıların zorluklarının devam ettiğini ve imalat sektöründe beklenen toparlanmanın henüz gerçekleşmediğini duyurdu ve ülkenin Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yılın ikinci çeyreğinde hafif daraldığını açıkladı.

Buba, Mayıs ayında üretimde yıllık yüzde 3.7 düşüş olduğunu ve bunun son beş ay içinde açıklanan en düşük düzey olduğuna işaret etti.

Diğer yandan, tüketici güveninin yüksek olmasının yurt içi ivmenin azalmasını engellediği ve daralan iş piyasasına umut verdiği belirtildi ancak Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılışı konusundaki belirsizliklerin fabrikaları olumsuz etkilediği belirtildi.

Kaynak: DHA

- İstanbul