BUA'nın 6. Genel Kurulu Toplantısı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Balkan Üniversiteler Birliğinin (BUA) Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenmesi planlanan 6. Genel Kurul Toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Balkan Üniversiteler Birliğinin (BUA) Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenmesi planlanan 6. Genel Kurul Toplantısı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ertelendi.

Trakya Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, Bükreş'te yapılması planlanan toplantının ertelendiği, BUA çalışmalarının hız kesmeden sürdüğü belirtildi.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Balkanları misyon edinen bir anlayışa sahip olduğunu belirtti.

BUA'nın önemli işler yaptığını aktaran Tabakoğlu, şunları kaydetti:

"Balkan Üniversiteler Birliğinin Genel Kurul toplantılarının altıncısını bu sene Bükreş Üniversitesi ev sahipliğinde Romanya'da gerçekleştirecektik ama salgın nedeniyle erteledik. Bu süreç geçtikten hemen sonra bir araya gelerek, Birliğimizin geleceğine ve hayata geçireceği çalışmalara yönelik kararlar almaya devam edeceğiz. Bu süreçte Birliğin tüm çalışmalarını yakından takip ediyor ve destekliyoruz. Birlik üyeleri arasında dijital ortamda devam eden iletişim, aramızdaki etkileşimi gün geçtikçe artırıyor. Önümüzdeki günlerde Birliğimize kabul edeceğimiz yeni ve nitelikli Balkan üniversiteleriyle gücümüze güç katacağımıza gönülden inanıyorum."

BUA Dönem Başkanı ve Bükreş Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Mircea Dumitru ise Birliğin gün geçtikçe büyüyen bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Toplantımızı salgın nedeniyle ertelemek durumunda kaldık. Bu süreçte çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. 80 olan üye üniversite sayımızı kısa sürede 100'e çıkarmayı ve yeni ortak çalışma grupları sayesinde ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA