'Bu zulme dur denmeli'

Arkadaşıyla öğle yemeğine gelen Atak ; "İşler yolunda gidiyor, 2022'de büyük projelere imza atacağım o yüzden çok heyecanlıyım" dedi. Öte yandan gündemin kanayan yarası sokak hayvanlarına yapılan eziyetlerle ilgili de konuşan Atak, "Bütün kötülükleri inşallah 2021'de bırakır ve yeni yılda tertemiz bir dünya ile karşılaşırız. Artık kadın cinayetleri, çocuk istismarları, hayvanlara yapılan eziyetlerle karşılaşmak istemiyorum. Her gün umutla uyanıp haberler e baktıktan sonra güne keyifsiz devam ediyorum. Artık cezalar arttırılmalı ve bu zulme bir dur denmeli" dedi.

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