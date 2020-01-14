Bu Yürüyüşün Bir Anlamı Var

14.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 14.01.2020 14:31

Düzenlenen farkındalık yürüyüşünde gözler beyaz bantla kapatılıp, bastonla kılavuz yolda yürünerek, görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılara tanıklık edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Engelliler Meclisi, 7-14 Ocak Beyaz Baston ve Görme Engelliler Haftası nedeniyle görme engelli vatandaşların yaşamına dikkat çekebilmek amacıyla, yürüyüş düzenledi. Farkındalık yürüyüşüne, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Müge Türkeli Kuğu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ, Manisa Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Hasan Şahin, Ülkü Ocakları Manisa İl Başkanı Nazmi Akçay, Altı Nokta Körler Derneği, Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Kent Konseyi'ne bağlı dernekler ve birçok engelli vatandaş katıldı. Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Hüseyin Pehlivan toplumda yer alan engelli vatandaşlara karşı daha duyarlı olunması temennisinde bulundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Kent Konseyi Başkanı Ahmet Karadağ ise, "Bu etkinliği engellilerin toplumda dikkat çekmesi için düzenledik. Farkındalık yürüyüşü etkinliğimizde engellilerin yaşadığı problemleri anlayabilirsek ve bunları anlatabilirsek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.

Farkındalık Yürüyüşü Yaptılar

Hükümet Konağı önünde toplanan katılımcılar gözlerini beyaz bantla kapatıp, ellerinde bastonla kılavuz yolda yürüyerek, görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılara tanıklık etti. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar bu şekilde giden katılımcılar, Manisalıları engelli vatandaşlara karşı farkındalığa adeta davet etmiş oldular. Burada konuşma yapan Manisa Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Hasan Şahin "Görme engellilere dikkat çekmek, engellilerle ilgili sorunlara dikkat çekmek amacıyla bu yürüyüşü yaptık. Toplumsal duyarlılığı arttırmak için çalıştık. Etkinliğimize destek veren herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler