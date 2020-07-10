Bu yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirdiler Bu yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirdiler Sivas'ta bir kafe maske kullanımına dikkat çekmek için bulduğu ilginç yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirmeyi başardı Sivas'ta bir kafe maske kullanımına dikkat çekmek için bulduğu ilginç yöntemle maske kullanımını eğlenceli...

Bu yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirdiler

Sivas'ta bir kafe maske kullanımına dikkat çekmek için bulduğu ilginç yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirmeyi başardı

SİVAS - Sivas'ta bir kafe maske kullanımına dikkat çekmek için bulduğu ilginç yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirmeyi başardı.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemleri kapsamında ülkemizde maske takmak zorunlu hale geldi. Restoran, kafe, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi işletmeler de mekana girerken maske kontrolü ve el dezenfektanı önlemleri alınmaya başladı. Sivas'ta Hikmet Işık Caddesinde bulunan bir kafe vatandaşları maske takmaya teşvik etmek için ilginç bir yöntem geliştirdi. İşletme müşterilerine tıbbi maskenin yanında korku maskeleri de dağıtarak maske kullanımını eğlenceli hale dönüştürdü. İsteyen müşteriler tıbbi maskelerinin yanında korku maskelerini de takıp eğlenceli vakit geçiriyor.

Maskeyi daha çok sevdirmek için böyle bir proje düzenlediğini belirten kafe işletmecisi Mesut Topçu "İçişleri Bakanlığımız bir genelge yayınlamıştı, bizde bu genelge doğrultusunda insanların maskeye daha çok tutunmaları için, maskeye sarılmaları için, daha güzel yarınlara uyanmaları için böyle bir proje hazırladık. İnsanlar 4-5 ay gibi uzun bir süredir maske taka taka bir de havaların ısınmasıyla insanlarda bir bıkkınlık oldu açıkçası, biz de maskeye en çok şu zamanlarda ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz, bu nedenle de maskeyi daha çok sevdirmek için böyle bir proje kendimizce düzenledik" dedi.

"İnsanlar artık gülmek istiyor"

Müşterilerin bu maskeleri taktıkların da daha çok rahat ettiklerini söyleyen Mesut Topçu "Projemizde anlatmak istediğimiz şey insanların maskeye tutunması çünkü daha güzel yarınlara uyanmak için maskelere sarılmalıyız, maskelerle yatmalıyız kalkmalıyız. Bizim kafemize gelen müşterilerimizin maskeleri kendilerine aittir, siparişlerini veriyoruz, geliyorlar buraya bu maskeden daraldıklarında kendi özel maskelerini alıyorlar daha çok rahat ediyorlar, hoşlarına gidiyor insanların, mizah gibi. Müşterilerimizden tepkilerimiz genelde olumlu yönde oluyor. Artık insanlar gülmek istiyorlar. İnsanları sadece tebessüm ettirebilmek güzel bir şey" dedi.

Müşteri Ali Yerlikaya ise her zaman bu kafeye geldiğini ve bunu eğlenceli bulduğunu söyleyerek" Eğlenceli bir iş. Maske takmanın önemini bu şekilde anlatmak istemiş işletmeci, gayet başarılı buluyorum. Havalar ısındığından dolayı insanlar maske takmayı bıraktı üzerilerinde bir rahatlık var, yanlış bir şey. Böyle dikkat çekici bir maskeyle bunu taçlandırmış ve güzel olmuş bence gayet başarılı, eğlenceli her zaman geliyoruz eğleniyoruz" dedi.

Kaynak: İHA